El castillo de Rueda de Jalón

Si en la comarca de Valdejalón hay un castillo vertebrador del territorio en la época de la dominación árabe, ese será el de Rueda de Jalón. La ubicación de la gran fortaleza en lo más alto de un macizo yesoso le otorgaría funciones de gestión militar y administrativa (cobro de tributos) de los asentamientos rurales de su influencia, que podría abarcar a casi la totalidad de la delimitación comarcal sobredicha; hasta el punto que al-Udri (1003-1085) en su Crónica la da el tratamiento de ciudad: «… El río Jalón a cuya orilla están las ciudades de Medinaceli, Ariza, Calatayud y que riega la ciudad de Rueda...».

Aunque tampoco se pide despreciar la influencia del otro lugar descollante en la misma Crónica, Ricla (Rikla). Esta labor centralizadora tan importante para el Estado le otorgaría a Rueda (también a Ricla) el estatus de hisn musulmán; tratándose, por ello, de una población rural intermedia y fortificada con funciones militares y administrativas a diferencia de qarya –alquería o aldea– y de bury –asentamiento de menor entidad–.

La fortaleza de Rueda (Ruta), ya documentada en el siglo IX, de gran extensión y cuyo eje máximo mide ¡200 metros! (dos campos de fútbol), ocupa la superficie inclinada de un espolón rocoso, dividiéndose en tres recintos escalonados topográficamente. Los largos muros, de grisáceo tapial, se adaptan a las irregularidades naturales y por el lado sur aparece un barranco. El recinto más alto es el más pequeño, en planta triangular, con una torre cuadrangular en la cúspide: la Torre del Homenaje, todavía hoy bien reconocible.

Asimismo, dos de sus vértices conservan sendas torres vigías, las llamadas Hermanicas dominando el cortado montañoso. Contaría, igualmente, con una cueva o túnel y que a través de más de 400 escalones serviría para coger agua del nivel freático (río Jalón), salvaguardándose de tal manera de posibles asedios. Y así nos lo cuenta Ibn al-Kardabus (finales del siglo XII): «Rueda era una fortaleza... equiparable a los extremos visibles del cielo, extremadamente inaccesible y elevada. La había dispuesto y construido al-Mustain ben Hud (rey de la taifa de Zaragoza entre 1039 y 1047) y la había pertrechado con medios de subsistencia y armas. Excavó en ella un pasaje subterráneo hasta el río, que construyó hábil y sólidamente –sus escaleras pasaban de cuatrocientos escalones– por lo que no fueron jamás interceptadas la bebida ni la senda».

Estamos, pues, ante uno de los castillos más importantes de la Alta Edad Media en Aragón. Y mucho es el reguero histórico que sus piedras han presenciado. Y por allí convergieron en diferentes momentos desde el emir de Córdoba, Muhammad I (852-886), hasta el califa Abderramán III (929-961). Aunque más recordatoria tiene, si cabe, la emboscada que sufrió el rey Alfonso VI de León y Castilla en 6 de enero de 1083 cuando iba a tomar posesión del mismo y que las crónicas de la época dieron a llamar como La traición de Rueda. Personándose, aun desterrado, el propio Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid Campeador) en su ayuda.

Más adelante, el 30 de marzo de 1366, el rey Pedro IV de Aragón (1336-1387) erigirá a Francisco de Perellós por sus servicios prestados en el Rosellón –sur de Francia– como vizconde de Rueda. Dicho titulo abarcará a las villas de Rueda de Jalón y Épila, incluyéndose sus respectivos castillos. Se establece, de esta manera, el nacimiento o instauración de un nuevo vizcondado. Posteriormente, ya desde 1488, encuadrado en el condado de Aranda y sus condes investidos del mero y mixto imperio (alta y baja justicia).

En referencia a lo que hoy en día se conserva, podemos hablar de una torre albarrana que protegía el acceso, de planta cuadrada y con puertas y ventanas de estilo califal. Igualmente, un aljibe subterráneo, al que se llega por unas escaleras talladas en roca. Sin olvidarnos de las dos torres cuadradas de tapial en lo alto del macizo, las llamadas Hermanicas, quizá la impronta más llamativa de lo que un día fue una excelsa fortaleza. En la actualidad, por desgracia, el castillo se encuentra en estado ruinoso y sin la merecedora conservación que tan significada Historia alberga tras de sí. Y por lo cual se encuentra en la llamada Lista Roja de patrimonio en peligro

