El despropósito en el entorno Pignatelli

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido ignorar el Plan Especial Zamoray-Pignatelli y actuar en el barrio como un elefante en cacharrería. La receta aplicada es clara: derribos, familias en la calle y cartas exigiendo rehabilitaciones imposibles de asumir para la mayoría del vecindario.

Hace más de cinco años que la Asociación Vecinal Calles Dignas viene alertando de esta situación. Por eso el Plan Especial contemplaba medidas muy concretas: un estudio de detalle para ofrecer soluciones habitacionales a quienes debieran abandonar sus viviendas, y un sistema de subvenciones que facilitara la rehabilitación de un barrio olvidado durante décadas por las administraciones. También pedimos una oficina municipal de apoyo para tramitar las ayudas, porque el papeleo resulta inabarcable para muchas personas mayores. Propusimos incluso un local vacío en Agustina de Aragón, 42. Nada de esto se ha puesto en marcha.

El resultado es desolador. La demolición de los edificios 72 y 74 de Ramón Pignatelli ha dejado a una familia hipotecada en la calle. Peor aún, el número 70 recibió la exigencia de acometer reparaciones que ya había realizado, notificadas meses atrás a Urbanismo. ¿Quién supervisa estos expedientes? ¿Existe coordinación real entre departamentos municipales?

La falta de previsión es doblemente grave porque los edificios históricos se sostienen entre sí. Al derribar sin reforzar medianiles se generan daños estructurales en las fincas colindantes. Ocurrió con Pignatelli 88 y el consiguiente abombamiento del 90, y con Agustina de Aragón, donde tres derribos dejaron un solar municipal que arruinó la estabilidad del número 26, uno de los más antiguos y valiosos del barrio. La solución municipal fue multar a la única propietaria localizable, obligándola a afrontar sola una rehabilitación integral por un problema creado desde el propio Ayuntamiento.

Este cúmulo de despropósitos refleja un modo de gobernar basado en la improvisación y la falta de empatía. No se puede castigar a los vecinos por los errores de gestión de quienes deberían protegerlos. El Plan Especial no es un capricho, sino un compromiso aprobado y aún incumplido. Requiere presupuestos serios y acciones eficaces. En lugar de dilapidar recursos en eventos florales o espectáculos efímeros, Zaragoza necesita una política municipal que atienda antes que nada a las necesidades vitales de sus ciudadanos.

La Asociación Calles Dignas pedirá una reunión inmediata con los responsables municipales. Queremos recordarles que hay un plan aprobado y que la ciudad no se gobierna a golpe de improvisación ni de escombros. Es hora de que el Ayuntamiento cumpla su palabra y empiece a actuar con planificación, responsabilidad y respeto hacia quienes vivimos en el entorno Pignatelli.

Suscríbete para seguir leyendo