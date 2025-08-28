Nuestros jóvenes

Tradicionalmente el mes de agosto ha sido el de descanso laboral y, para algunos, el de vacaciones. Como el turismo ha aumentado mucho suele ser complicado poder disfrutar en ese mes y algunos privilegiados, como los jubilados con posibles, tienden a viajar y descansar en otros meses. Viene esto a cuento para decirles que en agosto he estado en Zaragoza, con breves escapadas al pueblo, y que he leído mucho y, también, visto películas en televisión.

Un par de ellas francesas, y sobre jóvenes, lo que me ha llevado a escribir sobre los nuestros, por comparación. Las películas no son actuales, unos veinte años más o menos, lo que se observa enseguida porque no hay móviles. Están ambientadas en una gran ciudad, sin identificar, y me han resultado muy amargas. Tratan de muchachos, la mayoría, y de muchachas, pocas, en ambientes sociales deprimidos, de trabajadores con problemas de escaso salario y, a veces, en el paro.

Lo primero que quiero destacar es a los padres de los protagonistas, de cuarenta a cincuenta años, con madres algo más dignas, intentando vestir razonablemente bien, dentro de escasas posibilidades, y padres ausentes o muy descuidados, en la ropa y en su higiene. Los directores quieren poner el acento en algo que creo común a Francia con otros países, como el nuestro, y es la forma de tratar a los hijos adolescentes.

El padre de forma brusca, casi violenta, y la madre como si fuese una colega, una amiga, poniéndose del lado del muchacho, tenga o no razón, incluso protegiéndole ante comportamientos nada correctos. Sobre el contexto general dibujan un escenario con dos comunidades relacionadas entre sí, pero con enormes diferencias, la francesa de origen, blancos y con nombres clásicos, y la marroquí, a la que citan en varias ocasiones así, no africana ni musulmana ni magrebí, marroquí, aunque parece evidente que algunos de esos muchachos pueden ser franceses con origen o antepasados no europeos.

Conviven, viven en barrios comunes, van a los mismos centros escolares, asisten a discotecas en las que no discriminan a nadie en la entrada, pero se deja claro, meridianamente, que son comunidades distintas. Y en general, debemos suponer que lo ven así, no salen bien parados los marroquíes que, incluso, tratan mal a sus abuelos, algo que me sorprendió especialmente.

Los verdaderos protagonistas, franceses de origen, tratan de divertirse y a edades jóvenes, podrían ser los quince años, aunque luego ambas películas vayan reflejando su crecimiento; fuman mucho, también hachís, beben alcohol, tienen relaciones sexuales, eso es muy explícito, y no solo con las citadas como novias. Las muchachas, incluso las más protagonistas, no aparecen mucho y el detalle que quiero destacar de una de estas películas es el siguiente: hablan chico y chica, él dice que se aburre, que no sabe qué hacer, ni ahora ni en el futuro, que los estudios ni fu ni fa, a lo que ella le dice que ha terminado la secundaria con matrícula. Al parecer en Francia hace ya años que tienen detectada la gran diferencia entre chicos y chicas ante los estudios y el futuro.

Yendo a España, hace poco leí los datos de una encuesta, una de tantas, que me pareció seria, y diferenciaba entre nuestros jóvenes según el sexo. Lo que acabo de escribir, visto en las películas francesas, se confirma: las adolescentes se toman más en serio sus estudios. Si posamos nuestra mirada en la universidad, en los estudios de Derecho ingresan cada año un 70% de muchachas. Dentro de pocos años el número de juezas será abrumador. En carreras muy técnicas, como ingenierías, sigue habiendo un porcentaje superior de varones, aunque nos dicen que va disminuyendo año a año.

Si nos fijamos en la política, las encuestas dan un porcentaje alto de muchachos que votarían, si pudiesen, a VOX en España (cerca del 27%) y a partidos de ultraderecha en otros países. Aparte de otras razones para mí incomprensibles parece que, en la adolescencia, incluso en edades algo superiores, ellos se sienten intimidados, piensan que el feminismo ha ido demasiado lejos y eso no está bien. Que los acusen de machistas no les gusta, a pesar de que sus opiniones lo son y que los datos lo confirman. El que sean ellos los que ven canales de pornografía tampoco les parece significativo. Es escaso el porcentaje de los que piensan que ellas se esfuerzan más en los estudios, cuando parece ser algo contrastado.

Mucho se especula en la prensa progresista sobre el trabajo que deberían hacer los partidos de izquierda al objeto de atraer el voto joven. A la vista de lo que acabo de escribir, apoyado en estudios que considero profesionales, tendrían que lanzarse a por el voto femenino con proyectos políticos serios y alejados del ruido que tanto gusta a la extrema derecha. Feminismo razonable, más Europa, buenas becas, política de viviendas asequibles. Y menos polarización, algo que horroriza a las jóvenes más centradas. Sobre la visión de la emigración, verdadera bandera de los ultras, las diferencias entre chicos y chicas también es notable, con una aceptación razonable entre ellas y un rechazo irracional e irreflexivo entre ellos.

