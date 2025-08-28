Trump: una deriva inquietante

Hasta hace poco, Donald Trump había sido juzgado, fundamentalmente, por sus éxitos y sus fracasos en política exterior y la defensa de los intereses comerciales de su país: Oriente Próximo, Ucrania, y el despliegue de nuevos aranceles. Sin embargo, en agosto, ha llevado a cabo una ofensiva en política interior que ha suscitado preocupación tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Entre las medidas adoptadas destaca el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, y otras iniciativas que pueden atentar contra las libertades protegidas por la Constitución de 1789. Es como si Trump hubiese llegado a la conclusión de que los éxitos son más fáciles de conseguir, o de exhibir, en política interior que en el inextricable mundo de las relaciones internacionales. Durante un mes en el cual las Cámaras han estado de vacaciones, el presidente ha sido prolijo en órdenes ministeriales, tuits desabridos y declaraciones a favor de acciones que pueden resultar lesivas para las libertades.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington se basa en la peculiar posición institucional de la capital y en lo que, a todas luces, constituye una mentira destinada a justificarla. La de que Washington padecía una tasa de criminalidad que la policía local era incapaz de atajar, cuanto esta -superior, efectivamente, a la media federal- ha evolucionado a la baja en los últimos años. Al pertenecer al Distrito de Columbia y no a un Estado, la capital permite una iniciativa como la que había sido desplegada en Los Ángeles sin topar con la oposición de un gobernador. A este despliegue de la Guardia Nacional, que podría ensayarse en otras ciudades gobernadas por los demócratas, se ha sumado el anuncio de un posible restablecimiento de la pena de muerte para los condenados por asesinato, que fue abolida por el Distrito de Columbia hace medio siglo.

El conflicto generado por el despliegue de la Guardia Nacional va más allá de un conflicto de competencias. Durante el mes de agosto, Donald Trump ha adoptado otras medidas que revelan tentaciones autoritarias. Ha firmado una orden ejecutiva que termina con las libertades sin pago de fianza en efectivo. Ha ordenado a la fiscal general mantener a las personas detenidas en Washington bajo custodia federal. Ha manifestado que quienes profanen la bandera deben ser condenados a un año de cárcel, en detrimento de la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda. Ha dejado en manos de personas nombradas por él el control de los 200.000 millones anuales de fondos federales para la investigación, lo que puede atentar contra la libertad de ciencia. Ha seguido apretando las tuercas a las universidades que no acatan su oposición a políticas progresistas, o propalestinas. Ha desplegado otra orden para que los museos releguen las referencias al esclavismo en favor de aspectos más amables de la historia de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la fortaleza de la democracia estadounidense, resulta difícil vaticinar a dónde puede llevar esta política. Sin embargo, la determinación mostrada por Trump no augura nada bueno. Esta semana ha anunciado su voluntad de cambiar el nombre del Departamento de Defensa y recuperar el de Departamento de la Guerra que solo prevaleció durante las dos guerras mundiales. ¿Guerra contra quién? ¿Contra un enemigo exterior, o también contra aquellos que disienten de él dentro de EEUU?

