El clan Pujol al banquillo

El próximo 5 de septiembre se celebrará el acto solemne de la apertura del nuevo año judicial, y este otoño promete. Primero, presenciaremos el desenlace de la apertura del juicio oral al Fiscal General del Estado. En segundo lugar, el 10 de noviembre, el clan Pujol comenzará a ser juzgado en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional. Resultará interesante a nivel jurídico y calentito en el plano informativo.

Siempre es un buen comienzo hablar de Banca Catalana para referirse a Jordi Pujol. Recuerdo que estudié el caso hace unos años y para los muy cafeteros, recomiendo leer el libro Banca Catalana: Caso abierto de Pere Ríos, que cuenta detalladamente cómo fue el escandaloso enriquecimiento de Jordi Pujol en aquella época (1984). En el mismo, el fiscal José María Mena afirma que el tribunal que decidió no abrir juicio a Pujol y los demás acusados «no negó la certeza de los hechos contenidos en el escrito de la fiscalía». Más contundente es el fiscal Carlos Jiménez Villarejo en el prólogo: «Culpables, millonarios e impunes».

Como ha ocurrido en otros casos, en el de Banca Catalana existía una información rigurosa y completa aportada por funcionarios de élite del Banco de España, cuya objetividad y profesionalidad, nadie discutió. El problema fue que Jordi Pujol se apresuró a identificar su causa con la de Cataluña y aquella vez, la demagogia ganó. Todo un tahúr.

Tal vez esa confianza, la que le dio el salir impune del caso Banca Catalana, le hizo comportarse con tanta soberbia en el Parlament: «Si vas cortando la rama de un árbol al final cae toda la rama, con todos los nidos que hay», amenazando a los allí presentes. Pero esta vez, no es el mismo código penal y la causa que se ha instruido le está acusando presuntamente, a él y a su clan, de un delito de asociación ilícita, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de falsificación de documento mercantil, varios delitos contra la Hacienda Pública y un delito de frustración de la ejecución.

El «capellán de la parroquia», como así era denominado Jordi Pujol Ferrusola en la jeringonza utilizada por el clan, asumió la dirección de toda la estrategia, recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos, según consta en el auto de 16 de julio de 2020, tendrá un horizonte bastante oscuro. En cambio, su padre, Jordi Pujol i Soley, aunque resultase condenado, a sus 95 años, difícilmente entrará en prisión.

¿Caerán los nidos de la rama? ¿El árbol entero? O jugaba de farol en el Parlament. De todas maneras, ¡qué tahúr!

