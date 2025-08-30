Costumbres y fiestas

Decía el poeta latino Públio Ovidio Nasón que «nada hay más fuerte que el hábito», y del hacer individual y personal repetitivo a la costumbre, ya colectiva y social, y en gran parte con toques de culturalidad, hay un paso, que en algún momento se da.

Y así las múltiples manifestaciones culturales o seudoculturales que a lo largo de nuestro extenso Aragón festivo estival se producen, en algún momento tuvieron que nacer. Unas no alejadas en el tiempo, conocida es la raíz valenciana de la ofrenda de flores en las fiestas zaragozanas del Pilar de mitad del siglo XX, o de tradición de siglos como el Cipotegato turiasonense del que se encuentra documentación en su Catedral sobre él desde 1704.

Mi buen amigo y compañero hoy en la docencia en la Universidad de la Experiencia, José Antonio Adell (los dos venimos del sacrificado mundo del atletismo), ha dedicado libros y programas a divulgar el basto escenario de nuestra tierra en este aspecto. Recuerdo cuando en diciembre de 2019, dentro de la semana cultural con motivo del día del Justicia de Aragón, presentábamos en la sede de esa singular institución el libro por él escrito junto a otro «loco» del atletismo, Celedonio García, sobre las fiestas de Aragón a lo largo de todo un año: Fiestas y tradiciones aragonesas. El ciclo anual, en el que día a día durante los trescientos sesenta y cinco de un año, describían las fiestas y tradiciones de todos y cada uno de los pueblos de Aragón, cada uno con sus singularidades y sus costumbres propias.

Y es que Aragón es tierra de reunión y celebración, y en ello cada localidad se dota de sus propias señas diferenciadoras. Si en un pueblo se inician las fiestas izando un muñeco en la plaza del pueblo, en el de al lado lo que se hace es plantar un chopo por los quintos, y hoy también las quintas. Si en el pequeño pueblo de la serranía turolense se hace una caldereta comunal para cerrar las fiestas, a pocos kilómetros lo que se hace es que de una fuente brote vino tras la buena vendimia. Si en uno, a la sombra del padre Moncayo, se pesa ya pasado el verano a los nacidos ese año, y se da un tanto en trigo para subastar, en otros, a la sombra aquí de las cumbres pirenaicas, se realiza la ronda festiva por todo el pueblo con sus paloteaus y coplillas, ofreciendo a danzantes y público un buen vino rancio y galletas caseras (hoy en algún sitio sustituido tan frugal convite por verdaderas ofertas gastronómicas de alto nivel).

Espero que lo de las discomóviles hasta entrada la mañana, traer a estrella del universo casposo, o la proliferación de mercados medievales, sean fenómenos pasajeros.

Y así entre fiesta y fiesta, se va tejiendo nuestro ser aragonés, el individual y el colectivo. Yo por mi parte un año más, y van casi veinte, haré en un pueblo del Valle de Tena (ya sé que del pueblo nunca seré del todo, y siempre seré en parte forastero), para las fiestas de finales de agosto, mis tradicionales y singulares migas, en las que sorprende que le ponga patata (las raíces manchegas de mi madre), algo que para muchos es ya una costumbre.

