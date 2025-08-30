La tecnología llegó a las aulas antes que la reflexión

Hace poco más de una década, comenzaron a introducirse las primeras ‘tablets’ en las aulas españolas como un símbolo de modernidad. Traían consigo la promesa de una mejor educación, más interactiva, personalizada y en sintonía con una sociedad también más tecnológica. Hoy, sin embargo, el uso de estas pantallas genera un intenso debate, sobre todo ahora que se acerca el inicio del curso escolar. Las principales preocupaciones incluyen los posibles riesgos que implica el uso intensivo de estos dispositivos y el impacto que pueden tener en la educación a largo plazo.

Es innegable el peso que están teniendo estos aparatos en el progreso de la sociedad a lo largo de este primer cuarto de siglo. Restringir en los colegios el tiempo de uso de las pantallas, no implica renunciar a los beneficios que la tecnología trae consigo. Se trata más bien una invitación a reflexionar acerca de cómo integrarlas en las aulas de manera adecuada para evitar los efectos negativos que el tiempo de uso excesivo pueda provocar en la salud física y mental del menor.

Recientemente algunas comunidades autónomas están legislando el uso de las pantallas en las aulas. Madrid, por ejemplo prohibirá su uso individual en Infantil y Primaria a partir de este curso, Cataluña ya ha anunciado que las retirará progresivamente de las clases de Infantil, y Murcia ha impuesto un límite de tiempo en su uso diario. Aragón también se acaba de unir a esta tendencia. Ayer mismo la consejera de Consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Ejecutivo aragonés, Tomasa Hernández, anunció que para el curso que se iniciará en 2026 los colegios de la comunidad tendrán restricciones en el uso de estos dispositivos: cuatro horas semanales en 5º y 6º de Primaria y una diaria en 1º y 2º de ESO.

Este nuevo modelo refleja un giro cultural y pedagógico. Lo que hace solo unos pocos años se presentaba como una herramienta de aprendizaje y de futuro, en la actualidad se ha convertido en motivo de preocupación para docentes y familias. La investigación científica todavía no ofrece conclusiones unánimes pero muchos estudios sí coinciden en señalar que el exceso de pantallas en edades tempranas puede afectar al desarrollo cognitivo y a la adquisición de malos hábitos de lectura profunda.

Si el objetivo es preparar al alumnado para un mundo global y digitalizado donde la Inteligencia Artificial ocupará una posición predominante, los colegios no pueden renunciar al aprendizaje con este tipo de aparatos. Simplemente tienen que conseguir que estos medios se utilicen con criterio y sentido común. El dispositivo en sí no es el culpable, es una herramienta más, como lo puede ser un lapicero. Lo significativo son los contenidos a los que se accede a través de él y que estos estén supervisados por un adulto, teniendo en cuenta que en ningún caso pueden ser el soporte principal sobre el que giran los contenidos tratados en el colegio. La digitalización de las aulas no conlleva automáticamente una mejora educativa, esa es una tarea que tiene que recaer en el docente.

