Otra burbuja con los mismos protagonistas

Obras de construcción de un edificio de viviendas nuevas en la ciudad de Zaragoza. / EL PERIÓDICOA

Si todas las estadísticas que nos llegan por separado se entrelazaran conformarían a veces un relato que todos podríamos entender. Se nos está diciendo que el mercado de la vivienda está creciendo (las construcciones, las compraventas, los alquileres) pero que estamos todavía lejos de los tiempos de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 llevando a la ruina a muchas empresas y hogares. Aquella burbuja no hay que olvidar quien la propició, ya que eran tiempos en los que era realmente sencillo acceder a créditos estratosféricos con pocas certezas de que algún día se pudieran pagar, pero con suculentos beneficios en forma de intereses que ponían al alcance de cualquier economía alcanzar imposibles a largo plazo. Había constructoras que facilitaban el crédito, incluso ayudaban a solicitar más de lo que realmente sus compradores necesitaban.

Seguro que todos conocemos casos, yo sé de algunos ejemplos, de familias ahogadas que como solución encontraban la firma de nuevos préstamos de mayor cuantía con los que se compraban una casa más cara que la que antes se veían incapaces de pagar, plagada siempre de seguros de todo tipo, ese extra que nunca he entendido porqué se les permite imponer, y «por un poco más» se sacaban dinero suficiente para cambiarse de coche. La cuota mensual era muchísimo más alta, pero como iban a colocar su piso anterior por «el doble» de lo que lo compraron (o mejor dicho, del precio al que habían firmado la hipoteca anterior), les daba para cancelar ese crédito y afrontar el siguiente, mucho más ambicioso, como una patada hacia delante con la esperanza de encontrar mejor fortuna.

El interés al que los firmaban o indicadores como el euríbor eran detalles que pocos entendían de verdad. Y como tenían un contrato indefinido, aunque fuera con un salario paupérrimo, y llevaban media vida en esa empresa, nada podía fallarles. Hasta que esa empresa quebró, las indemnizaciones por despido fueron irrisorias y sus deudas para sostener ese plan de vida fueron su losa. Así fue como empezaron a popularizarse conceptos como la dación en pago o la okupación, como única forma de mantenerse bajo un techo a quienes lo habían perdido todo, muchas veces en sus propios domicilios después de que el banco se los arrebatara y prefiriera tenerlos vacíos o malvenderlos... Los sueños de mucha gente se convirtieron en activos tóxicos porque antes del estallido había un mercado inmobiliario desbocado con la construcción de pisos por doquier, el suelo se revalorizaba a velocidad de vértigo y se pagaban cantidades indecentes por la especulación...

Ahora la estadística nos dice que hay un déficit de vivienda pública vergonzante, en Aragón y en todo el país, como consecuencia de años y años de dejadez en las políticas públicas para apostar por el acceso a los pisos de los más jóvenes, de la protección oficial y el alquiler a bajo precio. O que el medio rural es uno de los grandes paganos de este vacío, con pueblos enteros que no pueden ofrecer vivienda a las nuevas generaciones para no solo trabajar donde nacieron sino también quedarse a vivir, y cuya carencia está en la raíz de la despoblación. O que el alquiler se ha instalado como forma de vida de muchas familias que han abandonado esa vieja cultura de que una vivienda es poco menos que un salvavidas y que había que lanzarse a por él casi desde que se tuviera el primer sueldo.

Lo cierto es que el sector inmobiliario está reviviendo y ya está en las mejores cifras de los últimos 14 años. Las licencias para construir obra nueva sigue su tendencia al alza, y esta semana hemos conocido el dato del número de hipotecas firmadas es un 33% por encima de los datos de hace solo un año y con varios meses de crecimiento constante. También han aumentado las cuantías de las mismas, las cuotas a pagar, pero insisten, que los tiempos de la burbuja eran otros, que estamos lejos de ello. Pues claro, sobre todo porque hoy hace falta tener una cantidad tal para acceder siquiera a la compra de una vivienda que o llevas diez años ahorrando (y trabajando) con un salario medio alto o es muy complicado reunir la cantidad que te reclama cualquier banco para concederte una hipoteca.

En paralelo, otra estadística nos dice que los hogares en Aragón ahora gastan 6.000 euros más al año que hace una década y que el 31,5% va para gastos de vivienda o que destinan una cantidad importante a los alimentos. Mientras, antes, otra nos apunta que los precios del alquiler siguen su escalada desde hace dos años. Pues claro que las familias gastan más, porque cuestan mucho más. ¿Y qué decir del IPC? Llenar el carro pesa más con menos productos en él, los hábitos de consumo se adaptan a las economías doméstica y la alimentación saludable ni siquiera está al alcance de todos los bolsillos. Puede que la burbuja sea otra muy distinta a la de 2007 pero es igual de peligrosa. Porque vuelven a ganar los mismos que entonces, aunque sea a menor escala, y vuelven a perder los mismos que entonces, ahora sin sueños de grandeza ni con la especulación como solución a sus problemas.