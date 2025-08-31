La Vuelta y el intangible de los grandes eventos

La llegada de La Vuelta a España a Zaragoza, ayer en la etapa que partía desde Monzón y que acababa en un circuito de 32 kilómetros por los barrios de la capital aragonesa, inaugura una temporada alta en otoño de grandes eventos en la ciudad. Antes de las Fiestas del Pilar se celebra una nueva edición del Vive Latino la próxima semana. Todos estos hitos, pensados y vendidos por el ayuntamiento siempre como una oportunidad de poner en el mapa a Zaragoza, porque proyectan su imagen de lugar de acogida para miles de visitantes o de su excelente capacidad organizativa, siguen la tendencia de propiciar un impacto económico, un retorno difícil de medir pero al que suelen acompañar cifras al alza. Lo que es seguro es el intangible que arrastra este tipo de eventos, a veces deportivos y otros culturales o económicos, con una difusión extra de las bondades de una capital con muchas necesidades de proyección exterior y algunas carencias para propiciar la llegada de más visitantes, como por ejemplo apostar por su aeropuerto y sumar nuevas conexiones aéreas.

La marca que se difunde a los potenciales turistas es como un valor añadido que conviene cuidar, proteger de las amenazas y competidores que también tiene en España, y mejorar de forma constante para no estancarse. Durante décadas fue una ciudad de paso, ahora las pernoctaciones han aumentado y quizá ha contribuido a ello esa apuesta por los eventos que tocan con las preferencias de un público más amplio que el religioso que aterriza atraído por la basílica del Pilar. Conviene ese análisis en profundidad para que el impacto económico de estas citas sea lo más científico posible para valorar si el esfuerzo, con cargo a las arcas públicas, también ha valido la pena.

Sería bueno hacer un ejercicio de transparencia y que los zaragozanos, que son los que sufren también los efectos negativos de celebrar un gran evento en la ciudad como los desvíos de líneas de autobús o los cortes del tráfico, conozcan cuánto dinero ha costado conseguirlo. Sin temor a que se convierta en arma arrojadiza en el plano político y atajar las críticas, a veces infundadas, sobre el desembolso que hay que hacer para conseguir estas grandes citas. Sobre todo porque la capital aragonesa está haciendo una apuesta fuerte por esta fórmula de los grandes eventos que pareció quedar aparcada tras la celebración de la Expo en 2008. Hoy es un referente, por ejemplo, en la organización de congresos y se traduce en ocupación hotelera y gasto en hostelería de los participantes. Pero ese retorno es el mismo argumento por el que se peleó por organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno, con infraestructuras millonarias que nunca se hicieron porque naufragaron, o por el que se defiende que inversiones como la nueva Romareda o ser Capital Europea del Deporte en 2027 son la llave para la atracción de muchos miles de visitantes o cuantiosos ingresos en la economía local.

A veces incluso estas estimaciones son decisivas en todos los estudios de viabilidad que sostienen esas decisiones políticas. Sin ese análisis solo queda la inyección de autoestima que deja ver las calles de Zaragoza lucir en las imágenes de la televisión pública estatal y de los medios especializados con el paso del pelotón de La Vuelta, o el circuito lleno de público, local y de turistas, en pleno mes de agosto. O de ver el lleno del recinto Expo para el Vive Latino. Eso y la creencia de que Zaragoza es la elegida por sus promotores y no la ganadora en una puja abierta siempre a otras grandes ciudades que tiran de talonario para lograrlo por una cuantía que, en caso de éxito, nunca dejará de crecer.

Suscríbete para seguir leyendo