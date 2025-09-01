Los incendios son para el verano

Dicen los psicólogos que cuando una persona tiene un delirio es inútil razonar con él o aportar pruebas en contrario. Si, por ejemplo, el señor Feijóo tiene el delirio de que los incendios de este mes de agosto son fruto de «terroristas incendiarios» en el 80% de los casos, no parará de encontrar argumentos que lo confirmen, y si no los encuentra, concluirá que es el gobierno de Pedro Sánchez quien los está ocultando.

En este juego de incendiar la política, negar el calentamiento global y responsabilizar a los demás de la ineptitud de los propios, este mes de agosto ha sido memorable. Mientras se jugaba con dimes y diretes pidiendo más o menos recursos en función del canguelo de los responsables, en lo que va de año han ardido en España alrededor de 400.000 hectáreas, de las cuales más de 350.000 lo han hecho desde el 7 de agosto.

En apenas diez meses hemos pasado una terrible dana con decenas de muertos, abundantes lluvias con numerosas inundaciones, temperaturas sofocantes en medio de un estío rabioso, incendios devastadores en media península; fenómenos desconocidos, hasta ahora, por su intensidad y periodicidad... Para algunos esto son casos excepcionales dentro de la normalidad. Es más, son los mismos que acusan a la ciencia de estar al servicio de una ideología woke y que ven como despilfarro cualquier actuación en contra del cambio climático.

Para el PP los incendios no son fruto del cambio climático. ¡Qué va!, para ellos son consecuencia de los pirómanos, hasta el punto que proponen un registro de los mismos y que se les cuelgue una pulsera telemática. Tamaña genialidad no ha tenido en cuenta el último informe, hecho por la guardia civil y publicado por el Ministerio del Interior, de los incendios de 2023, en el que se señala que hubo 2.944 incendios, de los cuales los provocados por pirómanos fueron 15.

Negando la evidencia científica y los datos objetivos, quieren tapar la irresponsabilidad, ineptitud y fracaso de sus responsables autonómicos a la hora de hacer frente a esta catástrofe. Lo hacen cuestionando y mintiendo sobre el papel de la Administración central, y Vox, responsabilizando a la aplicación de la agenda 2023. Pero como siempre, es Abascal quien da un paso al frente: «Está ardiendo todo menos lo único que tiene que arder; un sistema corrupto diseñado contra el pueblo español».

Buscar mayor coordinación entre las administraciones en este contexto es pedir peras al olmo. Porque, por un lado, Feijoo compite con Vox situándose en el filo del antisistema, mientras que por el otro trata de salvar los muebles, como ya hizo con la dana de Valencia, mintiendo sobre la falta de medios y devaluando el apoyo de la Administración central para luchar contra el fuego.

El problema no está en los medios, que siempre faltan en casos como estos, sino en la prevención. Las distintas comunidades autónomas pasaron de destinar en conjunto más de 360 millones de euros en prevención en 2009, a menos de 180 en 2022. Se da el caso de una de ellas que rebajó ostensiblemente los recursos para prevenir incendios al tiempo que daba sustanciosas subvenciones para fomentar la tauromaquia.

Luchar contra estas calamidades con efectivos temporales, salarios miserables, medios obsoletos y privatizaciones de recursos a tutiplén es una quimera. Hay una dejación de funciones de los responsables autonómicos, que tienen todas las competencias sobre lo ocurrido este mes, tanto por sus actuaciones como por la no prevención. Jugar a equiparar responsabilidades en estos casos es seguir alimentando el juego del PP. No es justo repartir responsabilidades equivalentes, ni mucho menos. Si las CCAA tienen las transferencias, son ellas las que deben de garantizar la lucha contra estos desastres, y si no pueden o no saben, que dejen al Estado actuar. La Ley de montes del año 2003 exige en su artículo 48 que todas las CCAA deberán aprobar planes anuales para la prevención de incendios forestales que deberán publicar en el boletín correspondiente antes de finalizar el mes de octubre del año anterior. ¿Dónde están esos planes? ¿Cuál es el grado de cumplimiento? ¿Cuántos recursos económicos y humanos se han puesto? Sólo conociendo las respuestas sabremos la verdad.

Decía Hannah Arendt que las mentiras políticas modernas no pretenden ocultar la realidad de los hechos, sino sustituirlos. El mentiroso tradicional al ocultar la verdad se convierte en el último refugio de la misma. Para el PP la mentira es el medio y el mensaje. El medio para alcanzar el poder y el mensaje del proyecto político.

