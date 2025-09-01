Un Stauffenberg para Netanyahu

En el periodo estival suelen ser habituales las llamadas serpientes de verano. Noticias que se estiran como el chicle a falta de temas serios que tratar. Este año no ha sido el caso. Aquí hemos visto la entrada en prisión de Santos Cerdán, una trama vinculada al exministro Montoro para hacer leyes a medida, el enésimo capítulo del melodrama Juana Rivas, más capítulos del rechazo del PP a ayudar a Canarias con los inmigrantes, las hordas fascistas de Torre Pacheco, olas de calor históricas, incendios también históricos, empleo e hipotecas en récords, etc. En el plano internacional hemos visto a Trump recibir a Putin con honores, a Von der Leyen firmar un acuerdo humillante para Europa, a Trump avanzando en su deriva autoritaria con la militarización de algunas ciudades en EEUU, etc. Sin embargo, a pesar del aluvión informativo, lo que más destaca del verano es sin duda alguna el primer genocidio televisado de la historia que están sufriendo en Gaza. Las imágenes de niños esqueléticos y los disparos de los nazi-sionistas contra las colas del hambre y los hospitales hacen que Gaza y el gueto de Varsovia tengan demasiadas similitudes.

Resulta verdaderamente descorazonador ver en imágenes una hambruna provocada con intencionalidad y una cifra de muertos que no para de crecer. Y aún hay quien dice que criticar a Israel es antisemitismo. Sin embargo, es evidente que el hartazgo con el gobierno nazi-sionista de Israel va creciendo. No es para menos, tras dos años de asesinatos indiscriminados y planes de ocupación efectiva con destierro y/o muerte para 2 millones de palestinos. Francia planea reconocer el Estado palestino y en Holanda han dimitido varios ministros por no adoptar sanciones contra los genocidas. El número de voces críticas no para de crecer, ya sean los militantes que bloquearon al equipo Israel en la contrarreloj de la Vuelta o el mundo de la cultura en Europa. En el propio Israel hemos visto a jóvenes quemando cartillas de reclutamiento y manifestaciones en las que cada vez se habla más claro de parar el genocidio. Sin embargo, nada de esto va a parar al nazi-sionista Netanyahu, que no dudará en continuar la masacre.

Seguramente les suene la Operación Valquiria, Tom Cruise protagonizó una película del mismo nombre. Fue un intento de atentado ideado por el coronel Stauffenberg del que Hitler se libró por los pelos. Ojalá no se hubiera librado, se habrían salvado decenas de miles de vidas. Ojalá hubiera un Stauffenberg en el ejercito israelí y se parase el genocidio.

