Universitas

El término que encabeza este artículo se difundió en el siglo XIV para hacer referencia a la dimensión totalizadora de los medievales Studia Generalia; por otro lado, aludía a la agrupación o gremio de la gente dedicada al saber. En la actual universidad española la dimensión gremial, a pesar de los avances, persiste y privilegia la senda endogámica del «vasallaje y la investidura», bastantes veces por encima de la excelencia. La dimensión universal está cada vez más en entredicho por la excesiva especialización que supuestamente requiere la complejidad del saber contemporáneo. Esa parcelación no debería estar reñida con una visión general, de matriz humanista que, sin embargo, está desapareciendo. Cada vez me encuentro con más profesores universitarios que conocen mucho un asunto específico, pero carecen de una mínima cosmovisión, así como del juicio crítico que se debiera exigir en tal condición del saber. Actualmente, como los trabajadores pobres, también abundan los docentes superiores ignorantes.

Tuve la suerte de estudiar Geografía e Historia en un momento en que esa carrera, como otras de Filosofía y Letras, te permitía estudiar las principales disciplinas de humanidades y te propiciaba una proyección holística que ahora brilla por su ausencia. Por un lado, esa visión humanística ha sido arrumbada por una aproximación cuantitativa, forzadamente empírica en áreas de conocimiento de esa tradición; por otro lado, también por influencia anglosajona, se ha impuesto ese neoliberalismo que informó el Plan Bolonia, acortando los grados e instaurando los másteres; en resumen, te quitaban un año de estudio subvencionado y te lo hacían pagar en varios años de máster. La mercantilización, por tanto, ha ido ganando una batalla en la que las universidades privadas juegan con ventaja. Es cierto que se ha avanzado en cierta modernización y actualización de metodologías de investigadores y docentes, también en la implementación de procesos de calidad y evaluación del profesorado. No obstante, hay una excesiva burocratización y reglamentación métrica de la carrera docente e investigadora que ha hecho florecer al especialista en la confección de currículos a medida, muchas veces con escasa originalidad y relevancia en sus aportaciones. Por no hablar del negocio de las publicaciones especializadas…

¿Hacia dónde va la universidad en la era de la IA y de los algoritmos cada vez más sofisticados, que actúan con enorme efectividad en parcelas bien acotadas? Precisamente ante este desafío, como está demostrando la operatividad de las humanidades digitales, la visión universal e integradora de los cerebros bien labrados y críticos es más necesaria que nunca.

Suscríbete para seguir leyendo