La vuelta en clave nacional

Todos mirando a todos, todos mirando los movimientos del resto, como en una tela de araña en la que si se descuelga una parte lo hará toda la red. Lo aragonés también en clave nacional, no solo porque Pedro Sánchez copa el debate político de confrontación sino que seguimos pendientes de unos presupuestos para el año próximo en el que Vox tiene la última palabra, aunque sea la de la abstención. En pocas semanas descubriremos si alcanza un acuerdo con el gobierno popular como antes del verano sucedió en Baleares, Valencia y Murcia, o la estrategia del partido que no hace más que subir en las encuestas aunque se encuentre en el mutismo absoluto, así se incendie media España, es la de continuar en esta oposición sui generis.

Es difícil aventurar una posición del partido que ha ido teniendo varias líneas rojas, la última con los menores no acompañados que vamos a acoger en nuestra tierra. No se puede saber si al señor Abascal le parece suficiente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón ante el decreto de acogimiento y reparto, o si las declaraciones sobre que somos incapaces de gestionarlo serán suficientes, una vez que ha quedado claro que lo que no se va a hacer es incumplir la ley.

Los números parlamentarios ponen en dificultades a un gobierno que si no fuera por este escollo de sumar más votos a favor que menos sería un proyecto estable. Pero así hemos votado los ciudadanos, aquí, en Extremadura, Castilla y León y Cataluña, con quien siempre nos medimos. Todos comparten la prórroga presupuestaria como el gobierno de la nación, y llegados a este punto solo hay dos salidas: o conseguir aprobar presupuestos o adelantar convocatoria electoral. A Castilla y León y Andalucía les toca en esta primera mitad del 2026 y no sería descartable, sobre todo si no se consigue un presupuesto nacional, que viviéramos un adelanto electoral autonómico en gran parte del bloque del partido popular. Es la paradoja de nuestro tiempo, en el que alcanzamos las cuotas más altas de autonomismo y a la vez más miramos a Madrid, los partidos políticos a sus sedes centrales, los gobiernos regionales al central.

Y todos a Trump, aunque en el ciclo electoral poco tendrá que ver por ahora, hasta que no tenga más desarrollado su concepto de colonialismo. Feijóo necesita salir con toda la escuadra, más después de los incendios en Castilla y León, para hacer más cercano el cambio nacional y querrá tirar de comunidades con buenos pronósticos de gobierno. Sánchez necesita presupuestos para terminar la legislatura, y su piedra en el camino es más Podemos que Junts. Y así comenzamos el curso en la periferia nacional.

