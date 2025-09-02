Soy aficionado al ciclismo desde los tiempos del gran Eddy Merckx. Seguir las etapas del Tour, del Giro, de la Vuelta, las clásicas o el Mundial son mis entretenimientos televisivos preferidos. Este año a mi interés se añade otro más importante que no es otro que contemplar las banderas palestinas por las cunetas y alegrarme más cuantas más hay. En la Vuelta están siendo muy abundantes y eso que no son fáciles de conseguir. En las manifestaciones yo he ondeado alguna, pero al final la devuelves hasta la siguiente.

Sólo tengo una pequeña, pero en estas ocasiones cuanto más grande, mejor porque de lo que se trata es de que se vea lo más posible. Las banderas siempre significan algo y se utilizan para emitir múltiples mensajes. Unas gustan y otras son odiadas. Hacer que se vea la palestina en la Vuelta significa solidaridad, significa rechazo al genocidio, significa basta ya, significa reclamar a los gobiernos que rompan, que obliguen a Israel a detener los asesinatos de niños, de civiles, de pacíficos ciudadanos condenados a morir bajo las bombas, por los francotiradores o por hambre, sólo porque los sionistas quieren construir su proyecto político a toda costa.

Por eso me indigna la falta de humanidad, de empatía, de sensibilidad y la estupidez, la ignorancia y el odio que algunos, amparados o no en el anonimato, vertían en las redes este fin de semana reprochando la presencia de las banderas en un acto deportivo. ¿Acaso no se han enterado de que a Rusia se le ha excluido acertadamente de cualquier competición tras su agresión a Ucrania? Pues ¿por qué se permite la presencia de un equipo ciclista financiado por un multimillonario que no tiene otro objetivo que lavar la imagen de un Estado genocida? Perico Delgado, tan admirado en otros tiempos, se permitió en TVE la estupidez de pedir respeto a los ciclistas. ¿Y los más de 60.000 asesinados en Gaza no merecen respeto y solidaridad? Podía, además de afinar su castellano, revisar sus valores y sus principios. Había que fabricar millones de banderas palestinas y exhibirlas hasta que acabe la barbarie, el odio y la ignorancia.

