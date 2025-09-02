Con estas palabras, «Descansa en paz, amigo», despedía Julio Iglesias a Manuel de la Calva, autor de algunos de sus más famosos éxitos, como así también artífice de canciones que popularizaron notables figuras de la canción como Massiel, Serrat, Camilo Sesto, Nino Bravo, Rocío Dúrcal, Miguel Bosé... Entretanto, el gran y prolífico compositor -más de 1.600 canciones-, constituía junto con Ramón Arcusa el entrañable y adorado Dúo Dinámico, toda una referencia para varias generaciones de jóvenes españoles.

Las composiciones y letras de Manuel, de un estilo inconfundible, siempre perfilaban un mundo mejor, aspiración muy implantada en la época, tal vez con excesivo e ingenuo optimismo. La sonrisa como divisa y la alegría de vivir como fin, navegando inmersas en aguas turbulentas; la ilusión del primer amor victorioso sobre narcisismos mezquinos; la complicidad como hábito palpable entre una juventud que se abría al mundo sin perder la confianza... Manuel de la Calva nos hizo creer en un futuro luminoso, por encima de egoísmos y de la servidumbre a lo material; además, también él vivía como cantaba, eternamente risueño, siempre accesible y dispuesto a darnos un empujoncito hacia la felicidad. Por ello, su inseparable compañero Ramón manifestaba en su adiós una sentida recomendación: «No lloréis por él, no le gustaría».

Finalmente, el compositor de Resistiré no pudo vencer a su grave dolencia, pero permanecerá muy vivo en nuestro recuerdo, unido al eco sereno e ilusionante de su canción, símbolo de la lucha por la existencia, resonando animoso en terrazas y balcones cuando hubimos de enfrentarnos a la trágica pandemia que tantísimas vidas arrebató. Manuel de la Calva nos regaló un mundo de luces y colores, que perdurará para siempre entre quienes tuvimos la fortuna de asistir a algunos de los conciertos del Dúo Dinámico.

