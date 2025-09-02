El fallecimiento de José Luis Batalla ha supuesto una pérdida particularmente dolorosa para quienes creemos en una sociedad de corte humanista, comprometida con el progreso espiritual y material y con el constante avance en el ejercicio de los derechos colectivos e individuales. Jurista de vocación y registrador de la propiedad de profesión, editor de prensa y promotor de diversas actividades sociales, su tiempo vital se empleó siempre con la visión puesta en los demás, en su querida Zaragoza y en su amado país. Junto a Pili Pérez Perruca creó una familia unida por las mismas pasiones que a ellos les animaban a crecer, a compartir, a entregarse cada nuevo día.

En su calidad de registrador, José Luis Batalla supo conferir a esta delicada y precisa disciplina del Derecho, consagrada a preservar y garantizar la seguridad jurídica, una profundidad científica y una praxis adecuada a las necesidades de una sociedad, que, en paralelo a su biografía, iba a experimentar grandes novedades con el cambio de régimen político. Firme defensor del Derecho foral aragonés, veló por su conservación, uso y respeto.

La fundación de El Día, periódico que no habría nacido sin él, supuso en Aragón un desembarco de ideas procedentes de la izquierda y una renovación del periodismo regional, además de un impulso a la Transición y a la autonomía aragonesa. En aquellas tempranas elecciones, Batalla llegó a presentarse a la Alcaldía de Zaragoza en brazos de una candidatura alternativa en la que ya figuraban los primeros compromisos ecologistas.

Como tantas de sus propuestas, era demasiado pionera (visionaria, incluso), para ganar entonces, pero sembró las raíces de su futura participación en instituciones y fundaciones, como Cáritas, Seminario de Investigación para la paz o Ecología y Desarrollo. En cuyas actividades, a lo largo de varias décadas, se iría materializando esa filosofía humanista, progresista, igualitaria, profundamente democrática que jamás le abandonó.

Persona extremadamente culta, amable y sociable, dueña de un maravilloso sentido del humor, brilló sin pretenderlo en los múltiples círculos de amigos que le admiraron y apreciaron con un afecto tan natural y sincero como el que él les destinaba. Hombre de razón, consenso y paz, supo alcanzar acuerdos, crear ilusiones, combatir la miseria y la mezquindad y extender generosamente la justicia y la solidaridad. Deja un legado imborrable.