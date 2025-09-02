¿Un pacto o un plan?

Una vez ya sofocados, o al menos bajo control, los incendios que este mes de agosto han dejado cerca de 400.000 hectáreas calcinadas y cuatro personas fallecidas, el presidente del Gobierno ha presentado en forma de decálogo las líneas maestras que guíen el pacto frente a la emergencia climática y que hoy aprobará el Consejo de Ministros. En el mes de agosto, en plena ola de incendios en el noroeste de la Península, Sánchez se vio en la obligación de reaccionar tras su intención inicial de no interrumpir sus vacaciones y terció en el intercambio de acusaciones entre Gobierno y oposición lanzando una propuesta de pacto climático que hoy concretó. El planteamiento de partida del presidente del Gobierno ya no fue acompañado de la predisposición al diálogo a partir de las respectivas posturas de las partes llamadas a pactar, sino más bien de reproches. Y el debate que le siguió sobre el reparto de responsabilidades y competencias ante los desastres naturales, por parte de todos los implicados, más bien pareció orientado a reclamar la toma de control por parte del Estado, o a recordar las competencias autonómicas, en tanto sirviese como argumento para endosar o esquivar responsabilidades, más que a buscar fórmulas de actuación más eficaz. Dar el siguiente paso presentando algo que parece más un plan de actuación del Gobierno que un llamamiento a sentarse a la mesa con una hoja en blanco como han afirmado en ocasiones algunos ministros del Ejecutivo tampoco parece que sirva para allanar el acuerdo.

La propuesta está estructurada en torno a diez ejes que combinan prevención, coordinación institucional, adaptación y compromiso con la transición ecológica. El plan propone la creación de fondos permanentes tanto a nivel estatal como autonómico para dar respuesta inmediata a catástrofes naturales, así como el refuerzo permanente de los medios humanos y técnicos, reformar el modelo de gestión forestal y avanzarse a sequías, inundaciones y cambios en el ciclo del agua mediante la modernización de infraestructuras, la gestión sostenible y la protección de ecosistemas. Y del mismo modo plantea la revalorización del entorno rural como cortafuegos social, económico y ecológico y un compromiso a comprometerse ante el negacionismo climático que interpela directamente al PP y llama a buscar distancias con el negacionismo alentado por Vox.

De entre todas las medidas propuestas destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, concebida con el objetivo de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas ante situaciones de catástrofe natural. Una propuesta que, siempre que no signifique recentralización sino eficacia compartida y que se desarrolle de manera consensuada, podría paliar algunas de las carencias más notorias del modelo actual.

No obstante, el catálogo de intenciones adolece de falta de concreción en aspectos clave como la financiación, los plazos o los mecanismos de coordinación real entre administraciones, ya que la creación de nuevos organismos, si no va acompañada de recursos y de compromisos vinculantes que requieren un talante a años luz del actual, corre el riesgo de convertirse en un brindis al sol. Y eso es algo que tras la dana y tras la oleada de incendios de este verano ya no podemos permitirnos.

