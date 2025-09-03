Libros y pantallas

No son incompatibles. Porque hoy en día no puede entenderse un aula sin pantallas, como no podría aceptarse un aula sin libros. Así que... menos ruido y más sentido común: ¿en qué siglo vivimos?

Se ha escrito tanto y tanto sobre el uso de pantallas y móviles en clase que ya no se sabe qué decir. Se publican gran cantidad de rigurosos estudios analizando sobre sus ventajas y peligros. Se formaron grupos de expertos muy reconocidos en las diferentes ramas del saber que elaboraron valiosos informes para los poderes públicos al más alto nivel. Las propias administraciones educativas han llevado a los boletines oficiales autonómicos normativa sobre el tema, muy similar en todos territorios, por cierto. Todas esas iniciativas (y mucho más) pueden consultarse, tanto en la red como en soporte papel.

Ante esa avalancha de datos e información (inputs dirían algunos) tal vez convenga parar un momento y recordar algunas de las observaciones, aportadas por tantas y tan diferentes fuentes, que han alcanzado un cierto consenso social y pedagógico. A modo de recapitulación, estos pueden ser algunos puntos de acuerdo, que bien podrían considerarse de sentido común.

Primero: las pantallas «han venido para quedarse», como ahora se dice en tantas tertulias. Y siguiendo con el refrán popular: no pueden ponerse puertas al campo. Porque vivimos en un mundo digital. Centrémonos en las pantallas de uso personal: en el móvil, por ejemplo. ¿Cuántos millones de móviles se llevan ahora en los bolsillos? Los llevan chicos y chicas de toda condición social y desde muy pequeños. Para la mayoría de ellos y de ellas, antes es el móvil que cualquier otra cosa. Entonces, ¿puede cerrarse la puerta y prohibir su entrada en los centros escolares? Otra cosa es que lo tengan permanentemente abierto durante la clase. Existe una coincidencia muy amplia en graduar el uso del móvil por edades y muchos coinciden en que puede utilizarse como recurso didáctico para estudiar algún tema en secundaria. Además, pueblan las aulas otros dispositivos personales o colectivos, sean tablets o pantallas de clase.

Segundo: los libros también están desde siempre y lo están «para quedarse». No van a desaparecer de la noche a la mañana, por muchas pantallas que se instalen en las aulas, ni siquiera en las llamadas aulas del futuro. La fiebre de hace unos años por las tablets no retiró los manuales escolares de los pupitres. Pero al mismo tiempo algo ha empezado a cambiar: casi todo el profesorado, incluso el de mayor edad, tiene asumido que no todo está en los libros. Aunque todavía en la mayoría de las clases se utiliza un único libro de texto, el mismo para todo el alumnado, cuando podrían utilizarse libros de varias editoriales. Casi nadie pone en duda que la biblioteca de aula y la biblioteca general del centro son excelentes recursos didácticos. Porque las pantallas no pueden sustituir a los libros: el alumnado tiene que leer más, mucho más. Y no hay que renunciar al libro de texto, de contrastada calidad técnica en nuestro país y, además, editado ahora con materiales complementarios a los que se accede desde la red.

Tercero: libros y pantallas pueden convivir en las aulas. Por supuesto que sí. Pero «con talento». Porque no se trata de utilizar la pantalla del aula, conectada al ordenador del profesor, solo para «dar la lección», algo habitual en ambientes universitarios y bastante extendido en los niveles superiores de secundaria. La antes llamada «lección magistral» puede ser de utilidad en ciertos momentos, pero debiera dejar de ser la única metodología en el aula. Porque ahí está clave, en la renovación de las metodologías didácticas. Utilizar las pantallas para hacer lo que antes se venía haciendo «es tontería», como dice un famoso humorista. Las tecnologías permiten diversificar las fuentes de información y el acceso directo a esas mismas fuentes. Consecuentemente, facilitan el empleo de metodologías interactivas, tanto entre personas y pantallas como entre el profesorado y su alumnado. Existe un amplio consenso en que un uso inteligente de las tecnologías y de las pantallas puede contribuir a cambiar y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, otorgando un mayor protagonismo al alumnado en la construcción e interiorización de nuevos saberes y transformando el rol del docente desde el simple trasmisor de conocimientos al de facilitador y mediador entre el currículo y el alumnado.

Y cuarto: poco se avanzaría si no se cuenta con el entendimiento y colaboración de las familias. Pueden actuar en dos direcciones convergentes. En primer lugar, respetar las decisiones adoptadas por el consejo escolar (donde están representadas) en el proyecto educativo del centro respecto a la utilización de pantallas personales (tablets, móviles) en las aulas, acuerdos que, indefectiblemente, han de servir de referencia para la elaboración de los proyectos curriculares y programaciones didácticas. En segundo lugar, responsabilizarse como padres y madres del acceso de sus hijos e hijas a las pantallas, sean las del móvil o de otros dispositivos, fuera del ámbito escolar y no olvidar que del mejor regalo que pueden hacerles sigue siendo un buen libro.

A modo de conclusión. Muy simple. Existe un consenso generalizado, ampliamente recogido en el currículo oficial, sobre la necesidad de fortalecer la competencia digital, que implica el uso seguro, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales. Esas «nuevas» tecnologías no eliminan el libro de las aulas, ni siquiera el texto único, pero pueden contribuir decisivamente a la renovación de las metodologías didácticas. Y, por último, todos estaremos de acuerdo en que las familias tienen un papel muy importante a desempeñar cuando se habla de libros y pantallas.

