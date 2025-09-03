El lugar de Trump no está en Oslo sino en La Haya

No se puede sino darle la razón a Gideon Levy cuando escribe que «el lugar de Trump está en el Tribunal Penal Internacional y no en la ceremonia del Nobel de la Paz». Si el presidente de EEUU y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, merecen un premio, dice con claro sarcasmo el conocido periodista israelí (1), es «uno que todavía no se ha creado, el premio al genocidio». Nadie más que el actual ocupante de la Casa Blanca tiene tanta responsabilidad en la masacre de Gaza, que, si él quisiera, acabaría inmediatamente, denuncia Levy, conocido columnista del diario israelí Haaretz.

Bastaría una simple llamada telefónica con la correspondiente amenaza al primer ministro del Estado sionista para que ese tuviera que suspender inmediatamente su campaña genocida, tal es la dependencia israelí del dinero y las armas de Estados Unidos.

En realidad, añadiría uno, no sólo el actual ocupante republicano de la Casa Blanca, sino también sus predecesores, sobre todo el último, el demócrata Joe Biden, tendrían que sentarse, si hubiera justicia, en el banquillo en La Haya.

Nadie entiende que el TPI persiga al presidente ruso, Vladímir Putin, por el secuestro de niños ucranianos que le atribuye y no a los presidentes de EEUU por complicidad en el asesinato de decenas de miles de niños, mujeres, ancianos y demás civiles en Gaza. Pero la parcialidad de ese tribunal, tan solícito a la hora de perseguir a criminales del Tercer Mundo, sobre todo tiranuelos africanos, es de sobra conocida.

«El presidente de Estados Unidos, escribe Levy, cree que alguien que lleva a cabo un genocidio en Gaza es un héroe».

Como cree también Trump que «alguien que lanza bombarderos desde su oficina para una operación única y sin riesgo contra Irán es un héroe. Tal es la mentalidad del hombre más poderoso del mundo».

Y añade: «Vincular a Trump con el premio Nobel de la Paz es como convertir la noche en día, la mentira en verdad y al autor de la guerra más terrible de este siglo en una combinación de Martin Luther King y el Dalai Lama».

Claro que el galardón creado por el inventor sueco de la dinamita le fue también concedido a Barack Obama, el presidente de EEUU que más civiles mató mientras ocupó la Casa Blanca con sus drones asesinos. Y en Occidente todos le celebran.

(1) En La pluma.net, red de prensa no alineada.

Suscríbete para seguir leyendo