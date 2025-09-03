Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Sala de máquinas

Juan Bolea

Juan Bolea

Stephen King

Los sesudos profesores de la Academia sueca que conceden el premio Nobel no parece vayan a otorgárselo –ojalá me equivoque– a Stephen King. Deberían hacerlo, porque nadie como él ha conquistado tantos lectores en todas las latitudes. Nadie como King ha sabido transformar las más extrañas, extraordinarias o terroríficas situaciones argumentales en un auténtico placer para la lectura.

Tampoco, si de las omisiones del Nobel siguiéramos hablando, se distinguió con sus brillos a autores de género como Agatha Christie o Arthur Conan Doyle. En ambos casos el jurado sueco debió de considerar que no eran lo suficientemente aburridos como para merecer su voto. Tampoco leyendo a King se bosteza, por lo que, previsiblemente tendrá que conformarse con el premio de sus millones de lectores, a los que seguirá deleitando, esperemos, muchos años y con numerosos libros más.

Un poco para responder a esas absurdas críticas que le imputan insuficiencia de estilo, escasa cultura literaria y floja intelectualidad, King ha escrito un volumen muy distinto: Mientras escribo. Una especie de manual de escritura creativa en cuyas páginas medita sobre el arte de novelar y desvela algunos de sus recursos y trucos narrativos. Como si para él la vida y la escritura no fueran cosas esencialmente distintas, irá King contándonos también episodios de su pasado intrínsecamente ligados a su actividad creativa y a las ideas que acudían a su imaginación, susceptibles de ser transformadas en historias de terror, ciencia-ficción o intriga.

Un ensayo, Mientras escribo, que tiene mucho de biografía y bastante de reivindicación personal en cuanto a la calidad de su trabajo literario se refiere, defendiendo su manera de construir personajes para hacerlos hablar como hablarían en la vida real, aunque lo que les vaya a suceder en la novela nada tenga que ver con lo real. Será precisamente en ese salto entre lo cotidiano y lo maravilloso donde el autor demuestre su capacidad para abrir las puertas de la mente como nadie, desde Verne, desde Wells, desde Asimov, lograba hacerlo. Y como, mucho me temo, pasará tiempo antes de que otro escritor sea capaz de transportarnos con tanta frecuencia como acierto al lado oscuro del misterio.

