Somos pocos, pero no todo vale

En los últimos días nos hemos encontrado con una noticia alarmante para todos los vecinos y vecinas de la comarca del Maestrazgo. Un territorio, mi territorio, mi casa, el de mi familia y mis amigos, que quieren convertir en un almacén natural de dióxido de carbono (CO2). ¿Qué significa esto? Hasta donde entiendo, ya que nadie ha venido a explicarme ni como presidente comarcal, alcalde o vecino que es un almacén de CO2 o como afectará a mi pueblo, lo que quieren hacer es inyectar en el subsuelo de nuestros pueblos los sobrantes de dióxido de carbono que genera la actividad diaria. Así como lo leen, quieren que nuestras tierras, nuestros paisajes, se conviertan en una «bomba» llena de CO2 sin saber exactamente que repercusiones puede tener esto para el territorio o para sus gentes.

Si lo extrapolamos con un caso conocido se me viene a la mente el proyecto Castor y los movimientos sísmicos que producía. Sin duda, una situación que no queremos que se viva en el Maestrazgo. Nosotros somos pocos, cierto es que la comarca del Maestrazgo es uno de los territorios más despoblados de España, pero somos, vivimos y existimos como cualquier otro vecino de una gran ciudad. Que elijamos vivir en nuestros pueblos no nos hace inferiores o nos tiene que relegar a un segundo plano. Y no me malinterpreten, nosotros estamos a favor, más que nadie, de la lucha contra el cambio climático y alcanzar los objetivos de la neutralidad climática, pero no queremos hacerlo de forma perjudicial para nuestras gentes ni mucho menos convertirnos en un experimento de una gran empresa. No sabemos qué consecuencias puede tener un almacén de CO2 en nuestro subsuelo pero sí sabemos que nos preocupan los microseísmos o las posibles fugas que podrían contaminar las fuentes de agua, tan necesarias y preciadas tanto para consumo humano como ganadero.

Nosotros estamos apostando por la aplicación de las energías limpias, como los aerogeneradores y siempre, siempre, contando con la opinión de nuestros vecinos y vecinas, alcaldes, alcaldesas y representantes en general. Estamos en pleno proceso de construcción de parques eólicos en nuestro territorio, unos parques que salieron a consulta pública y han pasado por todos los trámites necesarios para su realización. Unos parques, además, que repercutirán positivamente en el territorio a nivel de empleo y generación de ingresos. Sabemos que no todos están de acuerdo con nuestros molinos pero son, al fin y al cabo, un proyecto consensuado y aprobado por la ciudadanía. Un proyecto, además, cuyas «consecuencias» ya conocemos, porque llevamos más de 20 años viendo desde nuestras ventanas los aerogeneradores de las localidades castellonenses limítrofes con nosotros.

Pero ahora, este gran almacén de dióxido de carbono, es otro cantar muy diferente. Nadie sabe en qué consiste exactamente, cómo afectará a nuestros pueblos o a los pueblos vecinos. La empresa americana Nexwell Power (vinculada a Iberia Decarb Hub Aragón) ya ha iniciado los trámites con el Gobierno de Aragón para emprender la investigación en el territorio, y lo ha hecho sin contar con los vecinos y vecinas del Maestrazgo. Sí que es cierto que representantes de la multinacional se reunieron con los alcaldes y alcaldesas de Cantavieja, Mirambel, Tronchón y Villarluengo, cuatro de los pueblos en los que se van a realizar los estudios (olvidando a la Cañada de Benatanduz también afectada). Sin embargo, como presidente comarcal, alcalde de La Iglesuela del Cid y, sobre todo, vecino del Maestrazgo, creo que todos los habitantes de este territorio deberíamos ser conocedores de un proyecto como este en el que todos los municipios de la zona se pueden ver afectados de forma negativa.

Estamos escuchando que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, tiene dudas sobre el proyecto y que afirma que se llevará a cabo una tramitación escrupulosa y en detalle antes de iniciar ninguna acción que pueda afectar a nuestro territorio o nuestras gentes. Ante esto, estamos agradecidos, aunque consideramos que es una acción tardía y que se nos debería haber informado de lo que ocurría nada más iniciarse los contactos. De nuevo sí, somos pequeños, pero somos personas que vivimos aquí, cuidamos de nuestro entorno y merecemos formar parte de la toma de decisiones. Sobre todo, cuando la decisión puede llegar a afectar directamente a la vida de los vecinos y vecinas actuales y futuros del Maestrazgo.

