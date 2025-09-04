Entusiasmo negativo

Empieza un curso más desesperanzador que el anterior, aunque para muchos el verano no se distingue del resto de las estaciones, están en la supervivencia contra las bombas israelíes, los drones rusos, o la fosa del Mediterráneo. Los afortunados de aquí, que todavía guardamos esperanza sobre la condición humana tenemos una dura tarea por delante que se resume en no dejarnos arrastrar por la ola de resquemor, el odio estaría en el siguiente nivel, o por la indiferencia.

No estamos explicando bien a las siguientes generaciones que la política no solo divide, sino que une, que la confrontación continua no es síntoma de fortaleza sino de debilidad, que su pertenencia al barrio, club deportivo o peña es importante pero igual, exactamente con el mismo valor que la de los que se apuntan a otro. Que si nos empeñamos solo en la división, en la diferencia para reafirmarnos como individuo que pertenece a un grupo que le arropa y le hace superior, seguiremos viendo como los Trump o las Le Pen del mundo siguen creciendo. Volveremos a preguntarnos como un candidato como Alvise con su ardilla llegó donde llegó en unas elecciones europeas, acompañado de la mentira, el fraude en la financiación y las conductas delictivas.

El todo mal, la bronca constante es insoportable e improductiva menos para llenar el ambiente de un desánimo pegajoso por el que dejamos entrar destellos de entusiasmo, el de los que han venido a hacer negocio con lo nuestro. A esos a los que los procedimientos democráticos les molestan, y el cumplimiento de las normas es un impedimento para alcanzar sus objetivos. Por eso todo es un chiringuito, gasto superfluo, las cotizaciones a la seguridad social una confiscación y del Estado solo salvan a las fuerzas de seguridad y al ejército. Saben que cuando vayan agujereando las democracias, desmontando el estado de bienestar necesitarán de la represión para contener la queja. Pero mientras tanto a muchos jóvenes este discurso les parece provocador y les despierta adscripciones emocionales. Sois los mejores y recibís mucho menos de lo que os merecéis, entra rápido en el ánimo de aquellos que empiezan en la vida adulta o a los que no le han ido las cosas según sus expectativas. Autoritarismo disfrazado de modos de estrella del pop o del country, protagonistas de un reality que solo atienden a los grandes intereses financieros. Soldados de una economía globalizada a la que la regulación política les molesta, y utilizan lo mejor que saben, y es mucho, para poner el marketing del lado de ese proyecto. Hay que ver cómo se lo estamos comprando sin poner casi resistencias en ninguna parte del mundo.

