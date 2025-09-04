Aún hay esperanza

A la vuelta de mis cortas vacaciones –una semana por el sur, después de tres años sin ir por mi tierra cordobesa– he vuelto con el espíritu renovado. La familia, los amigos, las calles, los olores, las sensaciones diversas... todo contribuye a que me sienta satisfecho y regrese a mi otra tierra (Aragón) con alegría. Qué bonito es sentir que pertenezco a dos regiones españolas: las dos me inspiran una profunda emoción, y con ambas se nutre mi corazón de tantas cosas buenas.

Pero en este artículo no voy a hablar de mis vacaciones, sino de una anécdota que nos ocurrió en un pequeño pueblo en la provincia de Guadalajara. De regreso a Épila, como siempre hacemos mi mujer y yo, paramos en Valdenoches, en su única plaza, arbolada, con unas mesas y asientos de madera, con una buena sombra en verano y una fuente que mana agua fresca y potable. Para mí, es la mejor forma de descansar después de llevar conduciendo más de 500 kilómetros. Nos tomamos las viandas preparadas al efecto, estiramos las piernas y nos echamos sobre la hierba disfrutando del silencio que solo se rompe con el revolotear de los pájaros.

Este año, sin embargo, mientras tomábamos nuestros bocadillos, en esta agradable y tranquila plaza rural, tuvimos la visita de una pandilla de niños y niñas que tendrían entre once y doce años de edad. Nos acorralaron con sus bicicletas y sus patines, y, de una forma natural, comenzamos una conversación muy simpática. Como yo suelo ser muy preguntón, les lancé varias cuestiones y, con una rapidez inusual, contestaban como papagayos. Ante la pregunta de si vivían en el pueblo, todos, excepto una niña, dijeron que vivían fuera de la localidad: estaban allí de vacaciones.

La preferencia por vivir en este pueblo –pedanía de Guadalajara, de 250 habitantes– fue unánime: alguno era de Madrid, otros de Guadalajara y de alguna otra ciudad cuyo nombre no recuerdo. En nuestra charla, también ellos nos hicieron preguntas. Les respondimos que veníamos de Córdoba, que íbamos hacia Aragón, que éramos jubilados y que nos encantaba parar en este precioso pueblo. Hubo alguno que nos animó a vivir allí, me sorprendió cómo nos ofrecía la posibilidad de comprar un terreno y hacernos una casa, pues –decía– era una inversión muy barata y muy buena.

En el transcurso de la conversación, después de informarnos sinceramente de sus cosas, de sus estudios, de todo lo que se nos ocurría hablar, les interpelé a todos con una pregunta que les dejó algo sorprendidos: –¿Sois felices? Como observé que no contestaban con la misma rapidez de las anteriores, opté por preguntarles de otra manera: –¿Qué significa para ti ser feliz? Respondieron todos y me dejaron boquiabierto. Las respuestas fueron: ser feliz es tener una familia buena que te quiere; tener buenos amigos; tener salud; divertirse; vivir en el pueblo... Solo un niño añadió, después de mucho pensar, que para ser feliz también hay que tener dinero.

Varios días después, tomábamos la fresca en la calle, en Épila, y también mantuvimos una conversación con un grupo de niños de similares edades a los anteriores. Con la osadía que me caracteriza en estos casos, también les hice esta pregunta sobre la felicidad. Y tengo que decir que las respuestas fueron prácticamente las mismas.

Esto me ha hecho pensar. Analizo las respuestas de estos niños que están en la edad púber, casi entrando en la preadolescencia. En su estado vital y existencial predominan la inocencia, la pureza, la sencillez, la falta de malicia. Estas características infantiles contrastan con lo que se vive en algunos ámbitos de nuestro mundo, donde hay una atmósfera irrespirable: injusticias, dolor, guerras, hambre, racismo, maltrato humano... Este mundo que nos oprime genera cada vez más convulsión, hostilidad continua, mal humor, desprecio social y, lo peor, desesperanza.

Vivimos en un mundo paradójico y herido, rodeados de avances científicos y técnicos que no aseguran la felicidad. Las respuestas de estos niños no parecen estar en consonancia con la realidad que nos ofrecen las noticias. Por eso creo que tenemos suerte de que aún queden niños que, antes de la adolescencia, aún sean felices. Creo que estamos a tiempo, todavía, de evitar la tragedia de la deshumanización.

En estos niños he visto que aún hay esperanza en un mundo mejor. Depende de cada uno de nosotros.

