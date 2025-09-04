Como en el título de aquella vieja obra dramática, 'Traidor, inconfeso y mártir', de José Zorrilla sobre los desaires entre Felipe II y el rey Sebastián de Portugal, Carles Puigdemont está en fase de ver conmutadas sus traiciones como sacrificados servicios al altar de la democracia.

Aquel loco carroñero que conspiró para apropiarse de cuatro provincias españolas (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona) y gobernarlas a su antojo con sus corruptos cómplices; aquel que pisoteó la Constitución y malversó caudales públicos en ilícitas gestiones; aquel que declaró una bastarda republiqueta en un Parlament tomado por el fanatismo supremacista y el odio a la historia de España es hoy el árbitro de la política española, su más buscado y deseado portavoz.

Tan demencial situación ha devenido por la incapacidad de las fuerzas de seguridad española de detener a este sujeto cuando, hace ocho años, huyó en el maletero de un coche. De haber sido entonces detenido, juzgado y condenado a prisión, otro gallo le cantaría a Pedro Sánchez; pero así, con el jilguero independentista multiplicando trinos por Europa, todo desde Madrid son componendas, movimientos en la oscuridad, burdas maniobras para «comprar» los cuatro votos de Junts a cambio, como siempre, de alguna nueva prebenda.

La más reciente, absurda y peligrosa oferta de Sánchez a Puigdemont y a Junqueras supone la concesión de la independencia económica a una Cataluña regida por un Salvador Illa que no es, por el momento, sino un epígono de la ambición «indepe» de dinamitar el Estado de las Autonomías con una carrera de concesiones competenciales a la «nación» catalana. Injusticia sobre injusticia y error sobre error.

Gracias al encuentro oficial, en Bruselas, de Illa con Puigdemont, al trato solemne, institucional, recibido por el prófugo, este grotesco personaje se ha rehabilitado ante la opinión internacional como un «interlocutor» clave con el Gobierno español. A partir de ahora, Illa y Sánchez seguirán trabajando para el regreso del traidor, inconfeso y mártir Puigdemont a la España que pretendió aniquilar y a la Cataluña que quiso convertir en su privada masía.

Increíble, pero cierto.

