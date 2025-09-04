Viernes de automóvil en Múnich, datos de empleo en EEUU y teoría del caos

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. / Europa Press/Contacto/Hu Yousong

Este viernes, 5 de septiembre, es de noticias económicas interesantes. Por una parte, se conocerán los datos de empleo de EEUU. Son muy esperados desde hace semanas ya que de la valoración que se haga podría decidirse un posible recorte de los tipos de interés para incentivar el crecimiento económico. Pese al consenso de los analistas que apuntan a una bajada del precio del dinero, lo cierto es que hasta el momento en la batalla del presidente de EEUU, Donald Trump, con la Reserva Federal no se han visto los últimos rifirrafes. El presidente de la FED, Jerome Powell, podría decidir que los intentos de control de la institución por parte del presidente se merecen un mantenimiento de los tipos. Pero extrañamente casi nadie se abona a esta posibilidad.

Divisiones en la FED y tipos de interés

Este jueves, fuentes del Bank of America difundidas en los mentideros bursátiles apuntaban a que existen fuertes divisiones dentro de la Fed. "Los partidarios de la política monetaria moderada, como Waller, Bowman, Daly y probablemente Miran, podrían presionar por recortes más profundos, mientras que los partidarios de la política monetaria más dura, como Hammack, Bostic, Musalem y Schmid, destacan los riesgos inflacionarios", explican fuentes generalmente bien informadas. Hasta un pequeño recorte de tipos de un cuarto de punto podría desatar una batalla interna ante las presiones de Trump.

Supercerebros en BMW

La otra noticia interesante sobre el futuro económico puede llegar del salón del automóvil de Múnich también este viernes. La revolución tecnológica en torno al automóvil está en marcha. Leo en 'Financial Times' que la estrategia del fabricante alemán BMW que se anunciará este viernes para competir en los próximos años se centra en el 'software', en la tecnología informática más que en otros ámbitos tradicionales que rodean al automóvil. Minimizada la batalla de las baterías, que sigue, y las nuevas generaciones de motores, se prevé que las diferencias lleguen del 'software', ante las dificultades mostradas por los fabricantes chinos y estadounidenses. Los apocalípticos tienden a designar a los coches eléctricos actuales como 'neveras con ruedas', pero hay que reconocer que los nuevos coches eléctricos son y serán el futuro de la automoción más o menos rápidamente como consecuencia del compromiso medioambiental asumido. Cuenta 'Financial Times' que los nuevos coches eléctricos de BMW serán comandados por 'supercerebros' y que esa será la diferenciación clave de sus productos con respecto a la competencia china o estadounidense.

Inversión antichina

El vehículo utilitario deportivo iX3, que debuta este viernes en la antesala del Salón del Automóvil de Múnich, será el primero en ensamblarse en su nueva plataforma Neue Klasse. BMW ha previsto 40 nuevos modelos en solo dos años. BMW ha invertido 10.000 millones de euros en el desarrollo. Los actuales sistemas que incorporan los vehículos del grupo BMW, que controlan a distancia a los coches, desde la ubicación hasta el nivel de gasolina, el nivel de aceite, la apertura por voz las ventanillas o las puertas, el control del coche con el móvil o la implementación de Alexa o Siri en el uso diario, son solo una avanzadilla cutre de lo que se anuncia. BMW estudia hasta producir motores para Mercedes ante esa necesidad de sinergias frente al monstruo chino.

De neveras a ordenadores con ruedas

BMW ha afirmado que la tecnología de los futuros coches que vienen ofrecerá una potencia de procesamiento más de 20 veces superior a la de los vehículos actuales y reducirá drásticamente la complejidad de la electrónica del vehículo o los fallos en la sensorización. Los que ya están impresionados con las capacidades de conducción autónomas actuales ya pueden abrocharse bien los cinturones de la perplejidad. Los nuevos vehículos van a requerir la contratación de servicios de pago, que quizá vayan a ser clave en las futuras fuentes de ingresos de las marcas. Algún 'software' de BMW ya exige el pago para determinadas aplicaciones y ese modelo de negocio es el que se va a desarrollar en el futuro como vía de escape para mejorar los ingresos en una transición al coche eléctrico que está en marcha pero a ritmo algo más lento del previsto.

Teoría del caos y varapalo bursátil

Es posible que este viernes, 5 de septiembre de 2025, no pase a la historia económica mundial, pero nunca es posible saber si como dicta la teoría del caos, ambas previsiones se convierten en alas de mariposa capaces de generar el cambio complejo y no lineal que puede desencadenar consecuencias a gran escala e impredecibles con el tiempo. La bolsa está tan arriba que no hay que descartar batacazos.