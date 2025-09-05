Dilemas sindicales frente a la transición ecológica

El concepto de transición justa hace referencia a la necesidad de conciliar las preocupaciones sociales y ambientales con vistas a mitigar o atenuar los costes sociales de la transición ecológica. En la actualidad, es empleado como marco de acción política por numerosos gobiernos. Constituye también un principio rector de la política de transición ecológica de la Unión Europea, materializada en el Pacto Verde. Sin embargo, pocas veces se menciona el origen de tan popular concepto. La idea de la transición justa es un legado del movimiento sindical norteamericano y, más concretamente, de la Unión Internacional de Trabajadores del Petróleo, la Química y la Energía Nuclear, bajo el histórico liderazgo de Tony Mazzocchi. En los años 1970-1990, este sindicato supo responder de forma creativa a lo que Richard Kazis denominó «la táctica empresarial del chantaje medioambiental». Dicha táctica consiste en persuadir a los trabajadores de que las políticas de protección del medio ambiente provocan inexorablemente la pérdida de puestos de trabajos y la deslocalización de empresas.Frente a este marco, Tony Mazzochi abogó por que el sindicato apoyara las políticas de defensa del medioambiente a partir de propuestas que, como el «superfondo para los trabajadores», buscaban garantizar que los trabajadores y las comunidades recibieran apoyo a medida que se ponía fin a las industrias más contaminantes. Al mismo tiempo, favoreció la creación de coaliciones y alianzas generadores de nuevos marcos de solidaridad y apoyo mutuo entre el sindicato y los movimientos ecologistas.

El ejemplo de Tony Mazzocchi y su sindicato debería servir de inspiración en el momento actual, marcado por el creciente cuestionamiento del Pacto Verde desde discursos negacionistas de ultraderecha. Estos discursos intentan dirigir el malestar de los trabajadores en torno a diferentes cuestiones como el encarecimiento del transporte o la desindustrialización hacia las políticas de transición ecológica. En este contexto, la sociedad necesita que los actores sindicales defiendan con convicción e inteligencia estratégica las políticas ambientales. Sus acciones son fundamentales para conseguir una verdadera integración de la dimensión social en la política ambiental que asegure la adhesión de los trabajadores a las políticas de defensa y protección del medio ambiente.

En España tenemos la suerte de contar con sindicatos que apoyan sin ambages las políticas de defensa del medio ambiente, como puede comprobar cualquier persona que lea sus principales documentos programáticos. No obstante, el compromiso de los actores sindicales con sus propios principios programáticos se ve sometido a continuas presiones por parte de actores empresariales que recurren a tácticas renovadas del chantaje medioambiental en diversos sectores y territorios. El caso de los centros datos de Amazon, cuya expansión ha sido recientemente aprobada por parte del Gobierno de Aragón, es un ejemplo relevante de cómo algunas empresas reclaman a la ciudadanía aceptar el consumo ingente de recursos naturales a cambio de nuevos puestos de trabajo. Se trata de un chantaje de nuevo cuño en el que la amenaza no pasa por la deslocalización de empresas a zonas con regulaciones medioambientales más laxas, sino por la pérdida de oportunidades de empleo e inversiones millonarias frente a otras regiones. En estos casos, los sindicatos se enfrentan a un complejo dilema estratégico: ¿ejercer el papel de agentes del cambio y apostar por una agenda medioambiental que priorice la gestión sostenible de los recursos naturales?; ¿o alinearse con las propuestas, quizás más populares a corto plazo, que anteponen la creación de empleo a la sostenibilidad? Esperamos que el ejemplo de Tony Mazzocchi siga sirviendo de inspiración.

