Protesta y responsabilidad

Las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta obligaron a la organización a suspender el final de la etapa del miércoles en Bilbao. La etapa se dio por finalizada a tres kilómetros de la meta por motivos de seguridad. No hubo ni podio ni vencedor: ganó el temor por la integridad de los ciclistas y manifestantes. Ayer las protestas se mantuvieron, como ha ido sucediendo desde el inicio de la prueba, pero sin llegar a alterar su recorrido. La sistemática destrucción de Gaza, las decenas de miles de palestinos muertos durante la ofensiva israelí y la hambruna provocada en su población están alimentando la impotencia e indignación en buena parte de la ciudadanía española e internacional. Unos sentimientos agravados por la pasividad de los gobiernos y las instituciones europeas ante la brutalidad. La tragedia desatada por el Gobierno de Netanyahu hace mucho que dejó de ser la respuesta al desafío terrorista de Hamas. Duele la inacción de Europa y, ante tanta parálisis, nacen las iniciativas ciudadanas de protesta. Revolverse contra la brutalidad y, con la reivindicación, tratar de influir en la sociedad y en los gobiernos, es un ejercicio democrático indiscutible. Pero todos los derechos deben ejercerse desde la responsabilidad.

Este miércoles se vivieron momentos de gran tensión. Varios manifestantes cruzaron la carretera cuando pasaba el pelotón a gran velocidad, provocando frenazos y alguna caída, o intentaron volcar las vallas. Las pancartas y banderas palestinas también trataron de bloquear el paso de los ciclistas israelís. La Ertzaintza tuvo que intervenir y se produjeron refriegas que se saldaron con tres detenidos y cuatro policías heridos.

Ante los incidentes, no faltan voces dentro de la organización de la Vuelta que abogan por el abandono voluntario del equipo israelí para facilitar la seguridad del resto, pero el Israel-Premier Tech ya ha anunciado su intención de permanecer. Solo la Unión Ciclista Internacional (UCI) puede descalificar al equipo y no parece que vaya a tomar esa decisión. A diferencia del veto que recayó sobre los atletas rusos y bielorrusos a partir de la invasión de Ucrania, las federaciones deportivas europeas han resultado indiferentes a la masacre perpetrada por Israel y han seguido acogiendo a sus deportistas.

El debate sobre si debe o no mezclarse política y deporte es complejo. No es lo mismo centrar el foco en los deportistas como individuos que elevar la mirada a lo que representa un equipo. Ahí está el sportwashing, esa práctica que países autoritarios como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos emplean para mejorar su reputación. Así, la organización de grandes eventos o el fichaje de deportistas estrella son utilizados para blanquear sus regímenes sin levantar especial escándalo. La presencia de Israel en las federaciones deportivas principales -o espectáculos como Eurovisión- tiene también una intención clara de legitimación y reconocimiento muy alejada a la brutal violación del derecho internacional humanitario.

Israel trata de transmitir normalidad, mientras que la protesta ciudadana advierte de la profunda anormalidad de una masacre. Cada parte hace oír su voz con los medios a su disposición. Pero la reivindicación no puede poner en peligro ningún deportista ni impedir la organización de eventos tan arraigados como la Vuelta. La legitimidad de la protesta no puede caer en practicar el chantaje de la coacción.

