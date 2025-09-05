A la sombra de Peña Oroel

No subo a Peña Oroel por azar. Subo porque mi padre me ha prometido que desde arriba podré acariciar el cielo y saborear los vientos. Y por eso subo hasta la cima de Peña Oroel. Es otoño. Otoño que cierra filas para saludar al invierno que traerá nieves y regalos de Reyes y mientras todo eso suceda, Peña Oroel seguirá ahí, altiva y hermosa, porque es preciso vivir a la sombra de Monte Oroel con su mirada constante y protectora hacia la ciudad de Jaca y sus laderas regalando vida y refugio.

Leo que el Ayuntamiento de Jaca y la Mancomunidad del Valle del Aragón, valle que tiembla por cada una de sus montañas a las que sueña esbeltas y libres de fuegos y de otros males, quiere construir un parque temático al que, ¡oh, qué ingenio! llamará Oroel Park, en homenaje a Jurassic Park y a todos esos parques temáticos que surgen con bastante poca decencia y menos criterio para atraer más turismo en zonas ya de por sí bastante masificadas, olvidando la esencia del paisaje, la suerte de sus montes y ese silencio tan necesario que se divide en dos cuando atraviesas una naturaleza virgen, caprichosa, no perseguida. Libre.

Oroel Park es todo lo contrario a lo que es Peña Oroel y por mucho que quieran disfrazarlo con cuestiones talentosas sobre su hábitat, sus animales y sus leyendas, la única realidad es que habrá algo que no es parte de Monte Oroel, porque este espacio protegido no necesita de toboganes, ni de muñecos, ni de toda una suerte de materiales con sello humano que ocuparán 9.000 metros justo en el punto en el que se inicia el ascenso a este mítico monte que habla de lucha y de prosperidad y que ahora lo quieren convertir en un ridículo parque temático, teniendo como tiene el Valle del Aragón espacios para construir esos parques sin dañar la esencia y el corazón de un monte.

Peña Oroel no quiere a Oroel Park y eso se respira en el aire que se desliza desde la cumbre hasta el valle para endulzar los pasos de todos los caminantes que sostienen la bandera de lo necesario cuando la política implosiona de modo súbito y decide que el cartón piedra es el mejor regalo que se le puede hacer a Peña Oroel, que solo quiere seguir siendo libre, amada y alejada de todas esas fiestas que son calcos de otras fiestas que acaban siendo consumidas por el olvido y la desidia.

