El tiempo de los asesinos

El hombre de izquierdas, cuando su espíritu es solidario, puro y libre, sufre terriblemente al comprobar el trágico final de su ideología a manos de un Putin, un Xi Jimping, un Kim Yong-un o un Lukashenko. Cuatro presidentes, cuatro tiranos, que estos días se han palmeado los hombros y hecho fotos en Pekín, delante de las bocas abiertas de los cañones y de las bocas calladas a la fuerza de miles de figurantes obligados a agitar a su paso las rojas banderitas de un partido comunista que una vez creyó en la igualdad y en la justicia, pero que hoy es sinónimo de represión. Desde aquel funesto viaje de Jean Paul Sartre a la Rusia marxista, el idilio entre la teoría y la praxis de la dictadura del proletariado se ha roto en beneficio de unos cuantos y nuevos dictadores.

Además de perseguir, encarcelar o asesinar a sus opositores –incluidos cientos de intelectuales e informadores–, de marginar a las minorías étnicas, de clausurar toda aquella agrupación o partido que no comulgue con el ideario oficial; además de infiltrarse en la política interna de otros países, a fin de desestabilizarlos, en especial a Estados Unidos y a las democracias occidentales, los sanguinarios epígonos de los viejos regímenes comunistas se han puesto a conspirar para repartirse el mundo.

Rusia ya ha comenzado a apropiarse de tierras que considera suyas, además de ensayar con éxito en Bielorrusia la fórmula de estado-títere; China lo ha hecho con el Tibet y Hong Kong e invadirá en breve Taiwán; Corea del Norte, por su parte, en manos del más loco de todos esos déspotas, supone una amenaza permanente para sus vecinos del sur y para toda la región. No es imposible que India, asimismo potencia nuclear, oriente en el futuro su manera de entender el poder al molde de chinos, coreanos o rusos. De ser así, la geo-política se dividiría de manera muy preocupante en dos bloques antagónicos: el occidental y el oriental. Nuevamente Asia contra Europa.

Debajo de esa triunfal foto de autócratas en Pekín hay millones de exiliados, perseguidos y represaliados. Su «pecado», creer que en sus sometidos países la democracia es posible. Su esperanza: acabar con las tiranías. Sus medios... ¿cuáles, qué armas tienen? ¿Podemos nosotros exportar libertad o es el tiempo de los asesinos?

