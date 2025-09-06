El 6 de septiembre de 1937, a escasos días de cumplirse los 14 meses de guerra civil en España y tras quince jornadas de bombardeos artilleros, aéreos y de intensos y sangrientos combates (librados por más de 30.000 soldados, en un frente de 40 kilómetros, desde Quinto de Ebro hasta la Puebla de Albortón), la localidad zaragozana de Belchite, que entonces contaba con 3.000 habitantes, era conquistada por las fuerzas leales a la República (comandadas por el general zaragozano Sebastián Pozas), pero a costa de una inmensa pérdida de vidas humanas, miles de heridos y la destrucción completa de la villa.

Una estampa de desolación que empequeñecía a la que Belchite había sufrido el 18 de junio de 1809, durante la guerra de la Independencia, cuando las tropas españolas al mando del general Blake, fueron derrotadas allí por las del general francés Suchet.

No obstante, como en aquella, en la batalla de Belchite también hubo miles de combatientes extranjeros. Por el lado de las tropas de Franco, soldados blancos rusos, que habían huido de su Rusia natal tras el triunfo de la revolución comunista de 1917 y de la consiguiente dictadura de Stalin. Y del lado de la República, soldados de las Brigadas Internacionales que, con el apoyo de la Comintern (organización comunista Internacional, fundada en Moscú, en 1919), llegaron a España desde numerosos países, con la idea de que llegaban para combatir al fascismo, por la libertad y la paz.

En Belchite tuvieron un papel muy destacado los voluntarios de la XV Brigada Internacional, conocida como la “Brigada Lincoln”, integrada en buena parte por estadounidenses, de cuyo estado mayor era jefe un joven profesor de la universidad de California, Robert Merriman. El nobel de literatura, Ernest Hemingway, corresponsal en la guerra de España para la “North American Newspaper Alliance”, que estuvo presente en la toma de Belchite, narró así su actuación: “Robert Merriman estuvo al mando del asalto final de la población. Sin afeitar, con la cara negra por el humo —sus hombres relatan cómo se abrió camino a bombazo limpio— terminó con seis heridas leves por esquirlas de granadas en las manos y la cara, pero se negó a que le vendaran las heridas hasta que se tomara el último reducto”. Figura legendaria de las Brigadas Internacionales en España, Merriman se cree que murió combatiendo meses después, el 2 de abril de 1938, en un campo de viñedos, si bien su cuerpo jamás fue recuperado.

Y días antes de la toma de Belchite, en la segunda jornada de la batalla (25 de agosto de 1937) había muerto, por disparos de un francotirador, en la localidad de Quinto de Ebro, el brigadista y médico polaco Mieczysław Domanski (conocido como Dubois), responsible de los hospitales de campaña de las Brigadas Internacionales. Su cuerpo fue trasladado desde las tierras aragonesas, donde cayó, al cementerio de “Père Lachaise”, en París. Un campo santo célebre de la capital de Francia, por encontrarse allí las tumbas de personajes bien conocidos, como es el caso del escritor británico Oscar Wilde, pero también de protagonistas destacados de la guerra civil española. Es el caso de la fotoperiodista alemana Gerda Taro (compañera del reportero gráfico húngaro Robert Capa, también presente en la ofensiva de Belchite), que murió el 26 de julio de 1937 en el transcurso de la batalla de Brunete. Y en el mismo cementerio también se halla enterrado el político socialista Francisco Largo Caballero (fallecido en su exilio de París, el 23 de marzo de 1946), ministro, secretario general de la UGT y jefe del Gobierno de la República, desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937).

La prensa nacional e internacional desempeñó un papel relevante en la propaganda que la República quiso dar a la toma de Belchite. Así, junto a Hemingway, estuvo en Belchite su compañero y amigo Herbert Mathews, corresponsal para el “New York Times” y son célebres de la batalla las fotografías realizadas por Centelles, pero también por otros, reporteros gráficos, como el valenciano Luis Vidal, quien inmortalizó en Belchite, una vez conquistada por las tropas leales a la República, al escritor y periodista zaragozano José Vicente Quílez, mientras, junto al también aragonés general Pozas, interrogaba a uno de los prisioneros sublevados.

Y dentro de esta esfera de propaganda, también llegó hasta Belchite el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien filmó, junto al director de cine americano, Herbert Kline, un documental titulado “With the Abraham Lincoln Brigade in Spain (1937-38)”, para que los estadounidenses pudieran ver cómo los voluntarios luchaban en España contra el fascismo. En algunas de las secuencias de esta película se puede observar a los voluntarios de la brigada haciendo instrucción en una explanada a los pies del santuario belchitano de Nuestra Señora del Pueyo.

Por lo demás, en un momento en que el presidente de la República española, Juan Negrín, trataba de que la Sociedad de Naciones se implicase en la retirada de las fuerzas extranjeras que apoyaban a Franco (el “Corpo di Truppe Volontarie”, de Mussolini y la “Legión Cóndor”, de Hitler, lo que implicaba también la retirada de las BI que apoyaban a la República), el Gobierno quiso dar la imagen al mundo de que la toma de Belchite (por lo demás irrelevante a efectos estratégicos, aunque una de las mayores tragedias de la Guerra Civil, como testimonian las ruinas del pueblo viejo) había sido realizada solamente por el ejército español.

De este modo, una vez se produjo la ocupación total de Belchite (el 6 de septiembre de 1937), el socialista Indalecio Prieto, entonces ministro de Defensa de la República, se apresuró a enviar un vibrante telegrama al jefe del Ejército del Este: “Estas felicitaciones las expresa un ministro español [Indalecio Prieto] a un general español [Sebastián Pozas], jefe de un ejército exclusivamente español. El ministro [Prieto] se muestra exultante por la victoria alcanzada en Belchite, y más porque este triunfo no se ha debido a una colaboración extranjera, como sí sucede en el caso del jefe de los sublevados [el general Francisco Franco]. Nuestra victoria es y será completamente española”.

