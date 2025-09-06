Toc, toc, Senado: ¿Hay alguien ahí?

Como todo el mundo sabe, el sistema parlamentario español es bicameral: Congreso de los Diputados y Senado. Este último, o Cámara Alta, nació a la democracia como el ámbito específico de la representación territorial, un foro especial donde resolver todas aquellas cuestiones que atañan al equilibrio entre las Comunidades Autónomas, a sus relaciones con el Gobierno central y al trasfondo institucional y normativo del Estado de las Autonomías, que no es sino nuestra práctica fórmula de división administrativa y nuestra seña de identidad como moderna democracia occidental.

Sería, por tanto, en el Senado español donde, lógicamente, debería presentarse, debatirse y, en caso de obtenerse la debida mayoría, aprobarse el plan de Pedro Sánchez y de Salvador Illa para Cataluña, consistente en perdonarle la deuda (20.000 millones de euros) y concederle graciosamente la recaudación de impuestos (montando, con la caja común, una Hacienda catalana), independizando de hecho a Cataluña en el plano económico del resto del país y reanimando los deseos de la colla supremacista y fascistoide por desgajarse de España.

Increíblemente, dicho proyecto o plan de Sánchez/Illa no ha merecido en el Senado ni un simple registro o exposición. La Cámara Alta no ha opinado hasta ahora sobre esta cuestión. Tampoco, de manera taxativa o concluyente, sobre la reforma financiera de las CCAA ni acerca de los límites competenciales de aquellas comunidades que, como Cataluña o País Vasco, han venido siendo histórica, ininterrumpida y arbitrariamente beneficiadas por los últimos y sucesivos ejecutivos, tanto del PSOE como del PP.

Que todos esos senadores, unos cuantos de designación autonómica, se la pasen tan ricamente, sin abordar los temas de fondo, sin dotar al Estado autonómico de un equilibrio permanente, ordenando, compensando, legislando, es algo que no solamente no se puede entender, sino que roza el concepto de incompetencia. Un Senado, en cambio, vivo, activo, consciente de su papel en la España autonómica, de nuestros principios constitucionales y plural y coordinada visión de las diecisiete CCAA y de las dos ciudades autónomas de nuestro mapa prestaría extraordinarios servicios a la convivencia entre españoles que ahora se sienten divididos por los caprichos del poder.

Toc, toc, Senado: ¿Hay alguien ahí?

