Zaragoza: ciudad arboricida

Hoy en día es ampliamente reconocido el papel que juega el árbol en la ciudad, además de su indiscutible valor estético, mejora la calidad del aire, amortigua el ruido, dulcifica las temperaturas extremas, corrige la contaminación y aumenta la biodiversidad. Debería, por tanto, constituir una prioridad para todas las ciudades y en especial en un momento de crisis climática y aumento de temperaturas como estamos viviendo.

Sin embargo, los árboles son víctimas permanentes del urbanismo actual. Este verano, en plena ola de calor, bajo un sol ardiente, hemos observado cómo Zaragoza va perdiendo su masa arbórea madura, aquella que podría ayudar a disminuir la temperatura en estos días de calor. Algunos de los problemas que afectan al arbolado de nuestra ciudad y que se viene denunciando desde hace años son los siguientes:

1. Subordinación sistemática del arbolado al urbanismo de la ciudad.

En el planeamiento urbanístico se ignora el arbolado existente. Como resultado, se producen talas indiscriminadas, en ocasiones masivas, de árboles frondosos. Lo hemos visto en recientes remodelaciones como la Plaza Salamero, calle Matadero, calle Ricla, en la ampliación del Parque Pignatelli, plaza Paraíso junto a Ibercaja, y la más reciente en la avenida César Augusto o la decisión de ampliación del Parque de Atracciones a costa de los Pinares de Venecia.

Estos árboles talados no siempre son sustituidos, en la actualidad hay casi 5.000 alcorques vacíos en nuestros barrios y 500 en los centros escolares. Es sabido que un árbol frondoso reduce la radiación solar que llega a las calles y edificios y junto a la evapotranspiración que realizan sus hojas refresca el ambiente. Diferentes estudios vienen a confirmar que la diferencia entre una zona con árboles desarrollados o sin árboles puede ser de hasta más de ocho grados.

Sin embargo, vemos desaparecer este arbolado maduro con la justificación de los responsables municipales de que ya se repondrán con nuevas plantaciones, cuando es bien sabido que no realizarán las mismas funciones ambientales y tardarán décadas en proporcionarlas. Además, muchos de estos árboles talados constituyen un patrimonio cultural, histórico y emocional, aspecto que su tala y sustitución no resuelve. Por otro lado, en el Plan de Remodelación de calles y plazas de nuestra ciudad se está perdiendo la oportunidad de disminuir cemento e incorporar más arbolado, mientras se prioriza espacio para las terrazas o aparcamientos.

2. Incumplimiento de la ordenanza municipal del arbolado urbano y podas inadecuadas

De forma habitual, vemos cómo se procede a la tala de arboles con el justificante de que hay que garantizar la seguridad de las personas. Pero es importante tener en cuenta la causa que, en muchos casos, ha provocado esta inseguridad. Según indica la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado Urbano de Zaragoza: «Cuando se realicen obras públicas o privadas que puedan afectar al arbolado, bien por la propia ejecución de los trabajos o por el tránsito de maquinaria y vehículos en el entorno de un árbol, se deberán adoptar las medidas de protección necesarias para evitar daños en el tronco, raíces y ramas».

Sin embargo, vemos que este punto de la ordenanza raramente se cumple, como máximo se protege el tronco con tablas pero no así el entorno del árbol en el que se colocan herramientas, maquinaria, se abren zanjas etc. que compactan el suelo y afecta a ramas y raíces. Las heridas así ocasionadas suponen el punto de partida de problemas posteriores, tales como infecciones y pudriciones que pueden ocasionar la pérdida de estabilidad, y, en definitiva, el resultado de un árbol enfermo que finalmente habrá que talar por que se convertirá en un árbol inseguro. Este incumplimiento de la ordenanza es habitual y podemos hoy en las obras que se están realizando junto a la Iglesia Santiago en la avenida César Augusto.

De igual forma ocurre con las podas. Se tiene la falsa concepción de que es necesario podar los árboles todos los años, sin atender que cada poda genera una herida que puede tardar en cicatrizar, dejando al árbol expuesto a enfermedades. Una poda excesiva puede debilitar el árbol ya que tendrá que gastar mucha energía en la regeneración de nuevas ramas. No se pueden hacer podas sistemáticas en cada calle, plaza, parque o avenida, es importante valorar la necesidad o no en función de la especie, del lugar, etc. Una poda mal realizada o en el momento inoportuno puede ser perjudicial e incluso acelerar la muerte del árbol.

En definitiva, este verano hemos escuchado múltiples noticias relacionadas con las medidas que cada cual podemos practicar para proteger nuestra salud. De junio a agosto se han registrado 125 muertes en nuestra comunidad y según el Instituto de Salud Global de Barcelona, publicado en enero de 2023, un tercio de las muertes urbanas relacionadas con las altas temperaturas podrían evitarse aumentando la cobertura arbórea de cada ciudad hasta el 30%.

La crisis climática la tenemos aquí y lo que estamos viviendo este verano va a repetirse. Se requiere un Plan Urgente para la ciudad, con la participación de personal experto pero también de la ciudadanía que sufre sus efectos. El ejemplo de París que ha levantado el asfalto de la plaza del Ayuntamiento para convertirla en una isla de frescor nos marca el camino. A l igual que con los incendios hay que anticiparse al próximo verano y convertir «las islas de calor» de la ciudad en «islas de frescor». Urge proteger nuestra salud.

Suscríbete para seguir leyendo