Azcón apunta, Feijóo se atasca, Sánchez resiste

Septiembre abre el curso político y la sensación es de ‘déjà vu’. Ni Aragón ni España parecen haber aprendido nada en verano. Jorge Azcón y Pedro Sánchez arrancan con el mismo discurso: hay que aprobar los presupuestos de 2026. Lo dicen como si no supiéramos el final: los partidos ya han avisado de que será poco menos que imposible.

Sánchez, fiel a su estilo de resistencia infinita, ya ha anunciado que, si no salen, seguirá gobernando como si nada. Es su especialidad: convertir el bloqueo en un triunfo táctico. Azcón, más prudente, no se ha atrevido a decir qué hará si sus cuentas caen. Y ahí está la diferencia: Sánchez se atrinchera con desparpajo; Azcón, al menos, parece medir los tiempos.

Mientras, Feijóo, en su eterna pose de presidenciable sin proyecto, plantea que dos años sin presupuestos deberían forzar elecciones. Un golpe de autoridad sobre el papel… hasta que uno mira a Aragón y ve a Azcón esquivando el tema. Y quizá no le falte razón: a diferencia de Sánchez, sus encuestas son buenas. Pero tienen un pero: Vox también sube. Y cuando la ultraderecha engorda, el PP adelgaza políticamente, aunque suba en votos, porque gobierna hipotecado.

Ahí está el laberinto del PP. No puede atacar a Vox si quiere recuperar a sus votantes, pero si no le quita fuerza seguirá atado a ellos, a sus caprichos y a su ruido. Azcón lo sabe. Y sabe también (supongo) que si quiere consolidar un proyecto debe mirar menos a Feijóo —atascado en la queja, sin iniciativa real— y más a Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso: presidentes que han conseguido que incluso votantes de Vox estén con el PP en Andalucía y Madrid.

Pero para lograrlo hay que atreverse a gobernar, no a imitar. El PP no puede limitarse a repetir los mensajes de Vox esperando que eso baste para absorberlo. Así solo se convierte en una copia barata. Hace falta liderazgo, marcar rumbo, ofrecer algo útil, serio y atractivo a la derecha desencantada. Azcón apunta maneras; Feijóo, no.

Mientras tanto, Sánchez sigue cómodo en la tensión, resistiendo, explotando la polarización, gobernando a golpe de pacto frágil. Su habilidad para sobrevivir es innegable, pero su proyecto de país se confunde con su instinto de supervivencia. Y eso, con presupuestos en el aire, solo agrava la parálisis. La política española se ha especializado más en sobrevivir que en transformar. Y a fuerza de acostumbrarse, todos empiezan a verlo normal.

Septiembre está aquí. Los discursos, los mismos. Los bloqueos, también. Lo único que avanza es el calendario. El tiempo pasa; la política, no. Y así ni Aragón ni España podrán salir del bucle: gobiernos en pausa, líderes a medio gas y una ciudadanía condenada a esperar a que alguien, de una vez, se atreva a decidir algo.

