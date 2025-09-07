La independencia del Ministerio Fiscal

Las reformas judiciales que el Gobierno se propone activar son de diversa entidad y alcance. Con carácter general debe afirmarse que, pese a lo señalado por la mayoría de las asociaciones judiciales de carácter conservador, tales medidas no incurren en vicio alguno de inconstitucionalidad ni, desde luego, su eventual aprobación supondría riesgo alguno para la independencia de los jueces. Tengo la impresión de que, ante la manifiesta desproporción de la respuesta judicial, huelga incluida, se haya pretendido ocultar los verdaderos motivos de tal reacción que son, en su mayoría, cuestiones orgánicas de carácter procesal o meramente de carácter profesional. Si estuviera en riesgo la independencia judicial es obvio que la respuesta judicial, estaría no solo justificada, sino obligatoria en términos democráticos. Los propios convocantes lo saben perfectamente pues, no en vano son jueces y su oficio es juzgar.

Desde esta premisa, las principales reformas que se postulan aluden a diversas cuestiones. En primer lugar, late la pretensión de abordar de manera drástica el problema de la insuficiencia crónica del número de jueces, muy inferior desde luego a la media europea. Nada puede objetarse al propósito del pre-legislador. Sin embargo, me parecen excesivas las posiciones del gobierno, ya que crear en tres años 1.500 plazas es poco realista, siempre y cuando se mantenga un nivel de exigencia de preparación acorde con el prestigio y la dignidad del oficio judicial. La cuestión se agrava cuando se prevé la creación de otras 1.000 plazas procedentes de la bolsa de jueces sustitutos. Parece razonable que los jueces sustitutos, algunos con más de 15 años de ejercicio efectivo, encuentren una salida a su situación profesional. Procede pues su regularización, tal y como ha señalado la jurisprudencia europea para los trabajadores de la función pública. Pero ello no debe traducirse en la ausencia de controles que garanticen el nivel de conocimientos necesarios para desempeñar su función. Probablemente la fórmula debería ser el «concurso oposición» o cualquier otro mecanismo que garantice un control eficiente.

El eje central de las reformas judiciales gira en torno al papel que debe desempeñar el Ministerio Fiscal en el nuevo proceso penal. Así, sería la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero también del Estatuto Orgánico del Ministerio Público. Para cambiar el modelo de designación del Fiscal General del Estado sería necesario el cambio de la Constitución española. Pero hoy por hoy es difícil imaginar una solución consensuada entre las grandes formaciones parlamentarias, y sin tal consenso no vale la pena intentarlo siquiera. Bloquear la reforma, tan necesaria como improbable, no debe impedir otras reformas del papel del Ministerio Fiscal en el proceso penal.

Desde que entré en la carrera judicial en 1974 y hasta el momento de mi jubilación en 2022, he participado en el debate sobre una cuestión sustancial como es a quién debe atribuirse la instrucción de los delitos, si al actual Juez Instructor o el que sería el nuevo Fiscal Instructor.

Desde luego, es evidente que no cabe una descalificación del modelo del Fiscal Instructor aunque sólo sea porque es el modelo que está en vigor en los países de nuestro entorno (Francia, Portugal, Italia o Alemania, entre otros) sin que se haya pronunciado en ellos una crítica radical de tal modelo. Son muchas las ventajas que tiene el Fiscal Instructor frente al modelo actual de Juez Instructor. Entre ellas, dar respuesta institucional a la necesidad perentoria de separar de manera tajante las funciones de la instrucción y las de adopción de medidas cautelares limitativas de derechos. Por ello, parece razonable que tal división de funciones se traduzca en una paralela división de órganos titulares de unos y otros poderes. La adopción del modelo de Fiscal Instructor imposibilita el peligro o riesgo de que se utilice esa acumulación de funciones para obtener ventajas procesales, confesiones o declaraciones forzadas, incompatibles con los derechos constitucionales que asiste al investigado o inculpado (caso Garzón).

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere de determinados requisitos necesarios para que pueda concluirse con éxito . Es preciso que se reforme en profundidad el Estatuto del Ministerio Fiscal, de suerte que se cumplan a rajatabla los principios de legalidad e independencia. Y que se emprenda la modificación de la Constitución para cambiar el procedimiento de designación del Fiscal General del Estado, pasando del Gobierno al Parlamento, pues el deterioro de la imagen del Fiscal General del Estado con el actual modelo es irreversible.

