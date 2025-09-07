Turismo: ni euforia ni pinchazo

La primera mitad del año se cerró con un crecimiento de la actividad turística que llevó a pronosticar que 2025 acabaría siendo un año en el que se batirían récords históricos. El enfriamiento que se intuye desde el mes de julio ha llevado a las voces más alarmistas, en cambio, a concluir que el sector turístico ha vivido un pinchazo esta temporada. Pero poner el foco únicamente en las voces de alarma que llegan desde algún subsector o destino turístico concreto puede tener el efecto de percibir una visión distorsionada de una realidad mucho más compleja. El primer resumen de urgencia, a falta de los datos estadísticos completos que aún deben llegar, es el de un crecimiento más moderado respecto a las expectativas más eufóricas en cuanto a movimiento de visitantes y pernoctaciones pero, aun así, con cifras positivas, acompañado de un descenso de la facturación especialmente en la restauración. Este último puede tener diversos motivos; desde el más ajustado poder adquisitivo del turista nacional, que disminuye su gasto u opta por destinos extranjeros más asequibles, hasta el mal momento de mercados emisores como el alemán o la consecuencia de algunos precios que pueden dejar de ser competitivos.

Algunos de los datos más preocupantes responden a señales de alarma (las trampas para turistas que en una era de información accesible dejan de quedar impunes, o la saturación de algunos destinos que puede tener efectos disuasorios en el visitante) que deben llevar a reflexión. Otros pueden responder a cambios en el modelo turístico que tienen ganadores y perdedores, aunque el balance neto final a nivel nacional pueda seguir siendo positivo. Las zonas de turismo de sol en la costa Mediterránea pueden verse afectadas por las olas de calor, pero al mismo tiempo las comunidades de la cornisa cantábrica se ven beneficiadas por un flujo cada mayor de turistas. También zonas de interior como Aragón que, a falta de los datos de agosto, puede cerrar un verano de 2025 que apunta a un nuevo récord. El número de viajeros alojados en la comunidad en junio y julio ha arrojado un máximo histórico, con 839.455 turistas y 1.926.580 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 2,4% y el 6,7%, respectivamente.

El aumento de las pernoctaciones en apartamentos turísticos equipados con cocina y comedor podría ser uno de los motivos de uno de los fenómenos más señalados estos días, el descenso de la asistencia a restaurantes de turistas que, en cambio, hacen su compra en los supermercados locales. El crecimiento del turismo senior, de las franjas de edad con mayor disponibilidad de tiempo y poder adquisitivo, puede beneficiar el turismo rural o los destinos urbanos más tranquilos, pero seguramente no al ocio más noctámbulo.

A falta de conocer los datos en su totalidad, no parece que se pueda hablar ni de crecimiento eufórico ni de pinchazo. Sí de toque de atención. Porque cada uno de estos movimientos que se están produciendo en una de las principales fuentes de riqueza del país –algunos positivos, otros que pueden castigar la rentabilidad de las empresas del sector– requiere de análisis y respuestas que garanticen la sostenibilidad futura de la actividad turística, en lugar de un conformismo que pueda agotar el modelo.

