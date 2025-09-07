Zaragoza tropieza con Ryanair

Un avión de Ryanair en la pista de un aeropuerto / PIXABAY

Zaragoza tiene el anhelo de convertirse algún día en una de las ciudades mejor conectadas de España y Europa. Su deseo está más que justificado, ya que se trata de una urbe equidistante de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, lo que la convierte en el epicentro del cuadrante de oro de la economía española, pues en este espacio se concentra la mayor parte de la riqueza del país. Esta realidad no pasa desapercibida más allá de las fronteras españolas y, de hecho, los inversores internacionales comienzan a recalar en la capital aragonesa atraídos por esa reputación que ha conseguido labrarse en los últimos años, no solo como una ciudad dinámica sino también como uno de los epicentros de la intermodalidad al sur del viejo continente.

Sin embargo, Zaragoza arrastra algunos déficits notables en materia de comunicaciones y, posiblemente, el mayor de ellos es el desarrollo de su aeropuerto. Esta misma semana, un representante institucional me reconocía en una conversación telefónica que la capital aragonesa presenta dos grandes grietas en su imagen de marca: la conectividad de su terminal de Garrapinillos y el hecho de que el Real Zaragoza siga todavía en Segunda División. Y no le falta razón porque son dos factores que, aunque no lo parezca, están profundamente relacionados, por la visibilidad que pueden dar a la ciudad en un escenario cada vez más global. No estar en ese escaparate es sinónimo pasar desapercibido.

El fin del periodo estival y el inicio de la actividad no ha traído precisamente buenas noticias a la capital del Ebro, ya que el pasado miércoles Ryanair anunció que recortaba un millón de plazas en toda España. Ese tijeretazo también afecta al aeropuerto de Zaragoza y se traducirá en la eliminación de las rutas que conectaban con París, Palma de Mallorca y Fez, a la que se añade Santiago de Compostela después de que la aerolínea ‘low cost’ anunciase el cierre de la base permanente de la capital gallega. Zaragoza, la cuarta ciudad de España por número de habitantes sufrirá, por tanto, un recorte de 70.000 plazas en los próximos meses y se quedará sin ninguna conexión aérea nacional.

En un mundo tan global, quedarse cada vez más aislado es incompatible con que la capital luche por estar en primera línea del desarrollo

El contratiempo de Ryanair, que se produce justo tras la vuelta del verano, estaba dentro de lo plausible como consecuencia de la guerra abierta que mantienen Aena y la aerolínea internacional, aunque los efectos serán muy notables en el último trimestre del año para la terminal de Garrapinillos. Esos efectos deberán ser analizados, no solo desde la perspectiva económica sino también del coste reputacional y de imagen que representa para una ciudad, cuya alcaldesa, Natalia Chueca, quiere poner en el escaparate nacional y global.

Zaragoza, al igual que los aeródromos de Santiago de Compostela, Tenerife, Valladolid, Jerez y Vigo, son los mayores paganos de una batalla que obliga al Gobierno de Aragón a resetear y comenzar de cero, pues el aeropuerto aragonés se encontraba en pleno despegue tras cerrar el año 2024 con casi 700.000 pasajeros (la mitad de ellos viajaron en vuelos de Ryanair).

La pregunta ahora es ¿cuál será la estrategia de la DGA tras el fiasco de la aerolínea ‘low cost’? La necesidad de potenciar la terminal aragonesa ha sido uno de los temas en los que ha trabajado el Ejecutivo de Jorge Azcón desde su llegada al Pignatelli, a través del clúster de conectividad aérea, que se ha reunido en más de cinco ocasiones y que ha mantenido negociaciones con Volotea, Binter, Vueling, Wizz Air, así como con la propia Ryanair. El director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, señaló esta misma semana que la espantada de Ryanair puede ser una «oportunidad» para Zaragoza. La esperanza de convencer a la compañía ‘low cost’ no es descartable, pero en plena disputa con Aena, el abanico de posibilidades es ahora mayor.

Sea como fuere, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza están en la obligación de buscar una solución para el aeropuerto de la capital porque la pérdida de un intangible como la conectividad puede pasar una factura muy alta, no solo porque se deja de dar servicio a gran parte de los potenciales usuarios de Aragón y del valle del Ebro sino también porque en un mundo tan global quedarse cada vez más aislado es incompatible con que la ciudad luche por estar en primera línea del desarrollo. Estar en Primera o Segunda División, esa es la cuestión, como ocurre con el Real Zaragoza.