La caída del 'imperio' europeo

«Europa ha muerto», cantaban Ilegales en 1986, el año del ingreso de nuestro país en la UE. Ese mal augurio parece estar haciéndose realidad a marchas forzadas. La democracia, el valor que sustenta la Europa contemporánea, surgió lejanamente en Grecia con la revolución de los hoplitas (soldados ciudadanos), quienes fueron reclamando y consiguiendo derechos representativos a la polis por contribuir a su defensa. Así se pasó de la monarquía o tiranía al «gobierno del pueblo», que culminó en la esplendorosa Atenas de Pericles en el siglo V a.e.c. Roma heredó en parte esa democracia, si bien su imperium (poder) trajo consigo el colonialismo y el imperialismo, dos de las lacras que acompañaron a los estados y al capitalismo europeos, que se repartieron el mundo desde el siglo XV hasta mediado el XX.

Esa vesánica tendencia, galvanizada por los totalitarismos de todo signo, culminó en las carnicerías de las dos guerras mundiales que se iniciaron en nuestro viejo continente y lo asolaron. La posguerra de 1945 alumbró una serie de pactos internacionales que pretendían exorcizar la pugna violenta en Europa, todo ello bajo la supervisión de la superpotencia americana que ya lideraba el llamado «mundo libre». En ese esperanzador contexto humanista surgieron la ONU o la Comunidad Económica Europea, con la democracia, los derechos humanos y la paz como valores imperantes. Ese impulso axiológico parece haberse detenido en una Europa anquilosada, egoísta, encerrada en sí misma, desconfiada, materialista, insolidaria… Eso se proyecta en una burocratizada UE que se pone genuflexa ante el autoritario y arbitrario Trump, que no logra condenar el genocidio palestino o que retrocede ante la defensa de las agendas verde y social, chantajeada por los rampantes neofascismos, cada vez más blanqueados para que cuadre la aritmética de Von der Leyen.

El imperio romano, como tantos otros, cayó precisamente cuando sus amodorrados ciudadanos perdieron los valores que lo habían propulsado en su primigenio impulso republicano; el paso siguiente fue confiar a los bárbaros la defensa del limes y el final de sobra lo conocen. ¿Está el imperium (poder) europeo en una decadencia parecida? ¿Hemos cedido nuestro dominio moral -lo poco que nos quedaba- a la barbarie neofascista de Trump, Putin, Erdogan, Xi Jinping y compañía? Estamos obsesionados con la presión de los «bárbaros» sobre nuestras blindadas fronteras mientras asumimos o pactamos con la barbarie contra la que se constituyeron nuestras instituciones. Que Jacques Delors y otros padres fundadores nos protejan…

