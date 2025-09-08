Más calidad educativa

Hoy da comienzo en Aragón un nuevo curso escolar en las etapas de educación Infantil, Primaria y Secundaria. El miércoles empezará el Bachillerato y el jueves, la Formación Profesional. Es una fecha importante por lo que significa de retorno a la normalidad después del verano y llega con una gran variedad de problemas por resolver y de desafíos por asumir. El más acuciante, mejorar el rendimiento escolar. Las últimas cifras, tanto en las pruebas internas en torno a las competencias básicas o las evaluaciones de final de etapa como en los test internacionales, como el Informe PISA, nos hablan de un notable déficit en matemáticas, inglés, ciencias y comprensión lectora en España.

Hay muchos factores que pueden influir en este escenario crítico: desde la propia configuración de los métodos de aprendizaje (hoy en día, un debate abierto entre los expertos) a elementos externos (como los efectos del confinamiento) o a situaciones económicas y de precariedad social que revierten en las aulas, pasando, claro, por los recortes en educación. Se trata de una problemática que no va a solventarse en un curso pero que reclama intervenciones inmediatas para revertir la tendencia en los próximos años.

En Aragón, hoy regresan a clase 153.638 niños de Infantil a Secundaria y el miércoles se incorporarán 14.327 de Bachillerato. La actividad lectiva vuelve en la comunidad con un problema fundamental sin resolver, la falta de profesorado, cifrada en algo más de cien docentes entre Secundaria y FP. Además aparecen importantes retos por solucionar como reducir las faltas de respeto a los maestros. El debate del uso de las pantallas en las escuelas está también cada vez más en boga, con posiciones y opiniones dispares entre diferentes sectores.

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón anunció recientemente que iba a regular el uso de pantallas y dispositivos tecnológicos en los colegios e institutos de Aragón a partir del año 2026, cuando en las aulas solo se permitirá estos aparatos durante cuatro horas semanales en 5º y 6º de Primaria y una diaria en 1º y 2º de ESO. El objetivo es la utilización apropiada y proporcionada de los recursos digitales en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos. La meta final, atender una preocupación de las familias y proteger a los menores con un uso correcto de la tecnología.

Con el regreso de las clases, a la Administración siempre se le solicitan el mayor número de recursos posibles para la formación integral de los niños en edades claves para su formación académica y como seres humanos. La educación es un pilar del progreso y de la democracia y debe ser siempre una prioridad política de primer orden.

