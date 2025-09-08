Nacionalistas y el conflicto inevitable

Con el título, muchos de ustedes pensarán que voy a hablar de Puigdemont, el cupo catalán o de Otegi. Me temo que no. Voy a hablar de los nacionalistas verdaderamente peligrosos. Quizá me puedan corregir los historiadores, pero me atrevo a afirmar que, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido tantos regímenes con tintes ultranacionalistas, conservadores y/o autoritarios en todo el mundo como ahora. Para acabar de mejorarlo, en muchos casos con buenas dosis de fanatismo religioso. Tenemos a los Putin, Trump, Erdogan, Netanyahu, Orban, Milei, Bukele, los talibanes, los ayatolas, las juntas militares del Sahel, las petro-teocracias arábicas, etc.

Además, estos nacionalistas se entienden bien entre ellos, a pesar de que a largo plazo esas visiones nacionalistas solo pueden llevar al enfrentamiento. Estos días hemos visto a Putin y a Xi comentar cómo las mejoras de la biotecnología les abren las puertas de la vida eterna. También la alfombra roja con la que Trump recibió a Putin en Alaska. Asimismo, hemos asistido a la primera visita de un líder indio a China en 7 años. Es cierto que la diplomacia amateur de Trump puede estar perjudicando a los intereses de EEUU. La habilidad que mostraron Kissinger y Nixon para meter una cuña entre China y la URSS, la ha mostrado Trump, justo al revés, para unir los intereses de China, Rusia y la India frente a EEUU.

Pero volvamos al tema: cada vez hay más regímenes de derecha populista, nacionalista, extrema, radical, etc. e incluso muestran unidad ideológica ya sea en la UE o en cumbres internacionales. El problema es que la ideología nacionalista no existe. Existe el nacionalismo ruso, el indio, el polaco o el francés. Y esto es importante, porque la supuesta alineación que pueden tener enseguida se rompe cuando se cruzan los intereses de cada país. Es significativa la coincidencia en valores entre Putin y la extrema derecha polaca, pero amigo, cuando los polacos vieron el expansionismo ruso, desataron la mayor retórica antirrusa de occidente. Si en un momento determinado gobierna Le Pen en Francia y volvemos a ver camiones de fresas españolas volcados, ¿qué dirá Vox de su amiga francesa?

Recordemos a los aliados Pinochet y Videla a punto de entrar en guerra por un trocito de tierra inhóspita a finales de los 70. Pinta muy mal un mundo que se mueve hacia el interés nacional y la fuerza frente a las reglas de convivencia. Este despertar nacionalista puede que se parezca más a 1910 que a 1930, y la verdad, no sé qué es peor.

