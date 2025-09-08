Nuevo materialismo

La comedia suele a veces servir como vehículo de las preocupaciones sociales contemporáneas más relevantes. Con respecto a la soledad, más o menos eso es lo que sucede en Materialistas, la nueva película de Celine Song protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans.

En esencia, la trama plantea las vicisitudes sentimentales y laborales de una match maker. Esto es, de una ejecutiva de una agencia de relaciones especializada en reunir a seres solitarios para formar parejas con futuro. Organizándoles una primera cita, no sin previamente haber elaborado estudios de sus «perfiles psicológicos» y algorítmicos cálculos acerca del «potencial» de sus clientes, garantizándoles un seguimiento de su relación hasta lograr, como objetivo idóneo, que su amistad derive en noviazgo y el compromiso desemboque en boda.

Será, sin embargo, la historia íntima de esa directiva, su origen social, su experiencia amorosa, la dura vida que ha llevado en la ciudad de Nueva York el sustrato de realidad que irá imponiéndose a la ficción de las «primeras citas» y a la propia fantasía de la comedia Materialistas, ofreciendo al espectador el más crudo panorama de una serie de jóvenes corazones perdidos en la gran ciudad, e invitándole a reflexionar sobre la autenticidad, el amor y la limpieza de sentimientos. Viniendo a concluir que, por encima de cualquier programa informático o inteligencia artificial, para hacer un match en el amor no hay como enamorarse a la antigua usanza, cuando la flecha de Cupido se clavaba en el corazón sin dar tiempo a interponerle una coraza.

Los jóvenes neoyorquinos de Materialistas se rebelan como pueden contra las tiránicas normas de una sociedad cimentada en el éxito. Sin dinero, sin chófer, sin un ático en Tribeca no son nadie en la Gran Manzana. Para triunfar, teniendo en cuenta que se pagan ochocientos dólares por una habitación en un arrumbado piso del extrarradio, hay que ganar cien, doscientos mil dólares/año y, ¿de dónde sacarlos? Vivienda, salario, clasismo, marginación… Toda una dura carrera de obstáculos a salvar por quien pretende hacer dinero, negocios, lograr un match con el destino, pero sin vender por ello su conciencia ni su cuerpo, ni resultar aplastado por el sistema.

