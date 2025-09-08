Lo que se silencia no existe

El paso del tiempo discurre de una manera u otra según nuestra situación personal. Es una dimensión que se extiende desde lo andado hasta un futuro indeterminado de nuestra existencia. La percepción de este camino suele estar, en la mayoría de las veces, en un estado de inconsciencia subjetiva por aceleramiento o por ralentización de nuestro estilo de vida. En varias ocasiones hemos oído la conocida expresión del poeta latino Virgilio: «El tiempo vuela» por el mero hecho de que la dinámica de la vida suele llevar una travesía que se envuelve en parámetros de actividades y circunstancias imprevistas, cambiando las apreciaciones del curso de nuestra propia historia.

La memoria ejerce de testigo pero sin mucha seguridad a la hora de acertar lo escrito en nuestro íntimo diario, nos puede desorientar pero lo que se suele sentir con mayor sensibilidad es cuando el tiempo se vuelve eterno, me refiero a las condiciones mentales que influyen en nuestras deliberaciones y comportamientos, procesos cognitivos que se instalan en diferentes estados psicológicos como la percepción y la creencia.

La ínsula cerebral (no la Barataria) procesa las sensaciones favoreciendo la experiencia subjetiva y la toma de decisiones, los problemas se producen cuando ocurren disfunciones en esta estructura relacionadas con la salud mental. Hablar de ello se ha convertido en un tabú, en un desdoro, siendo que es un problema de salud pública y social, se silencia, sobre todo cuando el desenlace es el suicidio, y me pregunto ¿a que nivel nos encontramos a la hora de solucionar, de prevenir estos desenlaces?, la realidad es que nos encontramos con importantes carencias de asistencia, este problema requiere de un trabajo conjunto y coordinado de profesionales de la salud, familias y Administración.

En España son alarmantes las cifras de suicidios que se producen, se han convertido en la primera causa de muerte no natural y se siguen generando en un crecimiento aleatorio cuando la cuantía no es verificada. Al silenciarlo por motivos convencionales quedan excluidas en la narrativa pública y en la conciencia colectiva, esta manera de verlo y de entender no ayuda a evitar el trágico desenlace, justificarlo por el supuesto peligro del efecto llamada no creo que se base en una evidencia científica ya que se ha demostrado que comunicar correctamente ayuda a la prevención; se ha demostrado en las campañas de concienciación vial, de las drogas, del bullying, de la violencia de género..., su efectividad suele depender de cómo se transmite el mensaje, su difusión, y su atención a través de medios específicos. Si hacemos historia los resultados han sido favorables, conseguidos a través de las prevenciones. Durante siglos el suicidio ha formado parte de una sociedad mediatizada por culturas y cultos. En el siglo XIX con la llegada del Romanticismo pierde su carácter peyorativo.

Se valoran las motivaciones psicológicas por encima de la ética y se considera el suicidio como un acto de máxima libertad de expresión o de abatimiento. En nuestro tiempo este desenlace se pierde en un dolor silenciado, moviéndonos con estadísticas, con una sanidad pública saturada sin los necesarios recursos para abarcar esta tragedia social, ignorada en los medios de comunicación audiovisual. Contar lo que ocurre, hacer actos populares, es un plan para activar medidas y ampliar mayores atenciones humanas.

El día 10 de septiembre se rememora el día mundial de la prevención del suicidio, es necesario promover acciones de participación pública para ser conocedores de la situación en la que se encuentra esta dramática realidad. Aragón está evaluada como la cuarta comunidad autónoma de España con mayor tasa de suicidios. Activar mayores apoyos entre las organizaciones, gobiernos y la sociedad inspira reforzar el mensaje de que el suicidio se puede prevenir.

