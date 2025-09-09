¿Qué esconden las grandes palabras?

Cuando nos hablan de España, o de Aragón, las grandes palabras, ¿de qué nos hablan? ¿A qué se refieren exactamente? No me cabe duda de que existe una identidad política y cultural española o aragonesa u otras, pero a veces se viene a sugerir que los intereses de los españoles, o de los aragoneses, son los mismos. Es cierto que hay intereses comunes en el mundo globalizado o en el seno de la Unión Europea o en el Estado español, pero no es menos cierto que se abusa de la ambigüedad dando a entender que somos una unidad homogénea en la que compartimos el futuro, en la que no hay diferencias sociales. Quieren que lo de las clases sociales ya sea cosa del pasado. «Si le va bien a Azcón le va bien a Aragón», decía alguno.

Exactamente ¿a qué Aragón le irá bien?, pregunto. ¿A los alumnos de la enseñanza pública?, ¿a los pacientes de la sanidad pública?, ¿a los usuarios de los servicios sociales?, ¿a los habitantes del medio rural y de los barrios obreros?, ¿a los pensionistas?, ¿a las mujeres?, ¿a los trabajadores?, ¿a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda?, ¿a los nuevos ciudadanos, cada vez más numerosos entre nosotros, que proceden de la emigración?, ¿a los que pasan dificultades para llegar a fin de mes?, ¿a los que cobran el salario mínimo?, ¿a las familias que se encuentran en situación de pobreza e incluso de pobreza severa? ¿Quiénes son los aragoneses a los que les irá bien? ¿Todos, la mayoría, una pequeña parte a la que tradicionalmente siempre le va bien? Cuando Trump habla en nombre del «pueblo americano» ¿a quién está incluyendo? ¿Se refiere a todos o al uno por ciento de la población que posee un tercio de la riqueza? ¿En qué consiste eso de la “unidad nacional” en la cabeza de Trump? En fin, ¿quién está incluido en el«nosotros»? Somos afortunados por ser europeos, españoles y aragoneses en este momento, pero que no nos engañen con las grandes palabras. Por lo visto a algunos se les quedó grabado aquello de la «unidad de destino en lo universal» falangista. Y ahí siguen. Y la cosa es un poco más compleja.

