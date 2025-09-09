El MNAC ‘pinta’ otro cronograma

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha decidido apurar hasta el último día para responder a la Justicia sobre el cronograma que le obligaba a devolver a Aragón en un plazo máximo de siete meses las pinturas murales del Monasterio de Sijena. Y lo ha hecho así para comunicar, básicamente, lo que todos esperaban: que no lo va a hacer. El escenario que ahora dibujan apunta a que les es imposible técnicamente hacerlo sin poner en riesgo unos bienes que acabaron colgando de sus paredes gracias al expolio del pasado. Y además añader que su hoja de ruta pasa, como hasta ahora, por alargar todo lo posible este litigio en el que nunca se les ha dado la razón. Pero ahí sigue, desmenuzando al juzgado los motivos, los suyos, que le mueven a seguir resistiéndose a cumplir con la sentencia judicial y a despreciar el cronograma que los expertos aragoneses, como mínimo tan prestigiosos como los suyos, plantearon a la Justicia como solución viable.

Su respuesta sorprende poco a estas alturas en el Gobierno de Aragón y a la defensa de los intereses de Villanueva de Sijena, acostumbrados durante años a esta huida hacia adelante constante y exprimiendo todas las escapatorias posibles que les ofrece el Estado de derecho. Pero si esa es la respuesta desde el MNAC, ahora la patata caliente está en el tejado del magistrado y en todas las opciones que ese mismo Estado de derecho ofrece a los aragoneses para recuperar lo que legalmente les pertenece. Y no por razones técnicas o políticas, ni interpretaciones subjetivas, sino por motivos jurídicos. La ley, ese texto de obligado cumplimiento para todos, que es el que ha dictaminado que esas pinturas murales deben volver a colgar del monasterio oscense. Y que debe hacerse en un plazo de siete meses. Pero ese escenario que ha pintado el MNAC también abre una dimensión política todavía inexplorada: ¿quién puede obligarles a devolverlas? ¿El PSOE del ‘president’ Illa y de la ministra aragonesa Pilar Alegría? ¿El ministro de Cultura, el barcelonés Ernest Urtasun, de Sumar? ¿El Gobierno de Aragón que gobierna el PP de Jorge Azcón, recurriendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cumplir la sentencia judicial como ya hiciera su antecesor en el cargo, el socialista Javier Lambán, con el Museo de Lérida?

Illa afrontó este asunto, al inicio de su mandato en Cataluña, con talante conciliador y prometió no obstaculizar el retorno de las pinturas murales si lo ordenaba la Justicia, apeló al diálogo con la DGA como fórmula más plausible y garantizó que no seguiría la estela de otros dirigentes de la Generalitat que acabaron teniendo que dar explicaciones ante los jueces por su intervención. Ahora está obligado a cumplir, en el peor momento para buscar fricciones con sus apoyos independentistas. Lo mismo sucede con el Gobierno central, al que le ata algo más que su deber de cumplir y hacer cumplir la ley y los mandatos judiciales, como es tener a Pilar Alegría en el Consejo de Ministros y portavoz del Ejecutivo siendo ella la alternativa de Ferraz para arrebatarle el Gobierno de Aragón al PP en 2027. Y es en ese mismo escenario donde ha de moverse Azcón, con todo a su favor para exigir una posición de fuerza contra quienes se niegan a una resolución pacífica o dialogada. Y siendo Cataluña, de nuevo, la diana de su acción política en un contexto en el que se entremezcla con otros asuntos como la financiación singular o la condonación de las deudas. El problema es que Sijena ya no puede ni debería esperar más.

