Peatones ‘ciegos’

Uno de mis autores preferidos, Giovanni Papini, es también de los más olvidados. Trató, entre otros, de reivindicarlo Jorge Luis Borges, pero su recuperación –en particular, para la literatura fantástica– sigue pendiente.

Una de las mejores colecciones de cuentos de Papini, El piloto Ciego, ha sido reeditada por Reino de Cordelia; y fue precisamente este título el que el otro día me vino repentinamente a la cabeza, justo después de que tuviese que pegar un frenazo para evitar atropellar a un peatón «ciego». Un chico de unos dieciséis años que, provisto de cascos y con la boca pegada al móvil, cruzaba sin mirar unos metros delante de un paso de cebra donde yo debería lógicamente haberme detenido, pero como preventivamente no lo hice y tampoco el joven peatón comprobó la cercanía de mi coche, a punto estuvo de suceder una desgracia.

No era la primera que me ocurría, ni probablemente será la última. Cada vez con mayor frecuencia vemos en nuestras calles cómo los peatones caminan ensimismados en sus pensamientos, en sus privadas audiciones, conversando o mensajeando con los móviles, tan ajenos a lo que sucede alrededor y al peligro que podría acecharles al cruzar una calzada como a un meteorito que les fuera a caer encima.

No es ya este peatón moderno aquel que se aseguraba de su integridad respetando los pasos de cebras, las luces naranjas de los semáforos, y comprobando visualmente su distancia con respecto a los coches, sino un ciudadano aislado, apresurado, despistado, cuya prioridad no es tanto su seguridad –que debe considerar garantizada por alguna clase de conjunción celeste– como el empleo de su tiempo a su plena satisfacción, sin nadie que le moleste ni interrumpa su ocio o sus necesidades de comunicación.

¿Y qué sucede cuando hay un atropello? ¿Quién habrá tenido la culpa? ¿El conductor lento de reflejos o el peatón «ciego»? Cada caso será distinto, pero con un poco de buena voluntad, interés, respeto y atención por ambas partes podrían evitarse muchos disgustos.

Quisiera pensar que ese peatón «ciego» con gorra, gafas de sol, cascos y móvil pegado a la boca no es un arquetipo de la modernidad, pero abunda demasiado como para no resultar sospechoso.

