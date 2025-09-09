Y a pesar de todo... la vida sigue

Dos semanas dan para tener unos cuantos titulares preparados, unos más efímeros que otros dada la rapidez con la que transcurren los acontecimientos. Es curioso intentar asociar ese «par» (evento-asistencia) que se utiliza para medir el éxito o la aceptación de algo organizado.

Este fin de semana pasada asistimos a dos victorias deportivas, Alcaraz gana a Sinner en Nueva York, en el Abierto de Estados Unidos ante un público entregado que llenaba todos los asientos alrededor de la pista de tenis; a unos 8000 kilómetros de distancia, en un Konya Arena a rebosar, la selección de fútbol masculina de España golea a Turquía (lo del Real Zaragoza ya otro cantar...), aunque en la ciudad, lo destacable ha sido el éxito de la cuarta edición del festival Vive Latino, que ya se ha convertido en un evento con gran llegada al que asiste público de todas las edades y de todas partes, aunque no supla la necesidad de un ocio estable, sobre todo dirigido a los jóvenes, a quienes se les van cerrando puertas. Volviendo a esto de la asistencia, más difícil resulta la evaluación cuando la ubicación es móvil, cuando el evento no se celebra en un sitio cerrado, por ejemplo, la vuelta ciclista. No en todas las etapas, es medible cuánto público asiste, porque hay quien acude a la salida, quien espera en la llegada y quien prefiere otros puntos del recorrido, pero hay algo que ha destacado en esta edición, y es que cuando la comunidad internacional muestra su debilidad para exigir la detención inmediata del genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, el único modo que tenemos el común de los mortales para hacerlo visible ante un mundo inmunizado por imágenes que nos acompañan a la hora de la comida o de la cena, es salir a las calles; y eso es lo que han hecho docenas de personas comprometidas que, mediante convocatorias improvisadas, han asistido en las distintas etapas para denunciar la participación del equipo israelí ¡Chapeaú! Y eso que no han faltado voces, cada vez más frecuentes, criminalizando el activismo. Curioso...

Me resulta igual de increíble, el hecho de poder hablar impunemente de «hundir la flota»... Hay que fastidiarse, que, para estas cosas, el Sr. Abascal pueda hacer uso de la libertad de expresión, pero ¿en qué momento, algunos «opinólogos» (que salen de todas partes...) pueden aplaudir a un tipo que dice que hay que hundir el Open Arms, una organización que lleva tanto tiempo dejándose la piel para salvar vidas?Supongo que en el mismo momento en el que no se otorga el mismo valor a «esas» vidas... Claro que, otros también andan jugando a los barquitos entre conversaciones sobre la inmortalidad, atacando a una embarcación venezolana causando once muertos, y es que Trump asegura que era una narcolancha. Y fíjate que en el ánimo de utilizar «la cosa» contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez, para evidenciar sus relaciones con Venezuela, la inteligencia de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se despierta de repente y en el acto de apertura del curso político en la capital de la libertad, dice que «estar tanto con los narcos, deja a uno trastocado». ¡Toma ya! Y se queda tan ancha, delante de «su jefe», Alberto Nuñez Feijoó, a quien la foto con un capo de la droga gallego en un barquito le persigue. Más le hubiera valido modificar su agenda y haber asistido a la apertura del año judicial, por mucho que se tuviera que tragar la pataleta por la presencia de García Ortiz... A todo esto, su número dos, el Sr. Tellado, a quien le caracteriza su incontinencia verbal, en otro desacierto más, hablando de cavar fosas... Qué esperar de quienes, cada vez más escorados hacia la derecha de la derecha, consienten que la ultraderecha (que anda muy crecidita) celebre en el Congreso de los diputados, uno de los pilares del poder legislativo y de la representación del pueblo español, una jornada que niega el terrorismo machista. No me creo que no exista ninguna herramienta para que la mesa prohíba, sí prohíba, estos eventos (tampoco ha estado acertado el PSOE consintiéndolo con sus votos) Pero mientras todo esto sucede, la vida sigue… y comienza el curso escolar, justo unos días después en los que una conocida influencer se permite hacer apología de la «no lectura», y es que, posiblemente muchos de los mencionados pertenezcan a este <movimiento> en el que, como piensa y verbaliza esta mujer que exhibe su gran cultura en las redes, si no lees, no pasa nada... y quizá tenga razón. Y es que si lees, pasa mucho... Incluso puede que seas crítico con lo que sucede a tu alrededor.

