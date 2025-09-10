Los 65 años de Allende y su lección

Cerca del 11 de septiembre, aniversario del golpe de estado en Chile, vimos en TVE la miniserie Los mil días de Allende. Como chilena, no me reconocía en la serie; tampoco reconocí a Allende, al que un día estreché la mano a la entrada de La Moneda, porque Allende era muy gallito ante la vida y reconocido seductor nato e irreductible y el de la serie parecía apagado, aburrido, alguien oscuro y anónimo, justo lo que Allende no era.

Y es que los seres humanos somos únicos e irrepetibles y Allende lo era, único e irrepetible.

Para mí el 11 de septiembre es un día imborrable: entonces trabajaba en la Contraloría General de la República, al costado de La Moneda. Desde temprano hubo un ambiente alterado, distinto: sin saber lo que pasaba se veía que pasaba algo grave. No se trabajaba y la gente estaba atenta a la radio. Mirábamos por las grandes ventanas y veíamos a Carabineros custodiando el perímetro de La Moneda. Sobre las 11, al asomarnos, ya no estaban. Sentí que era el fin, todo había acabado: nos dejaron marcharnos a nuestras casas y quedamos bajo estado de sitio 3 días y bajo una feroz dictadura 17 años.

Desde que Allende fue elegido Presidente la maquinaria para torpedear, obstruir, impedir su asunción como tal se puso en marcha. Lo dice Eric Hobsbawn, el historiador británico y conocedor de América Latina: su entusiasmo ante la elección de Allende, que abría la perspectiva de una transición al socialismo inédita, aunque veía que las probabilidades de éxito estaban en contra: «Existía el peligro real de que lo derrocara un golpe militar con la ayuda de la burguesía chilena».

Y la más que ayuda del imperio, de la que cada vez sabemos más.

En 1969 Kissinger insultó a los ministros de RREE latinoamericanos reunidos en Viña del Mar, negándose a recibirles juntos, como grupo y además, espetándoles que «América latina no era prioritaria para EEUU». Pero un año después corría con el culo a dos manos para intentar apagar el incendio Allende que le tomó completamente por sorpresa a él y al aún más torpe Richard Nixon: ¡los socialistas chilenos se la habían colado!

Eso no lo iban a consentir y desde entonces hubo en Chile crímenes políticos, hasta ahí desconocidos: asesinato del General Schneider, jefe del Ejército de Chile, asesinato del político DC Edmundo Pérez Zujovic para dinamitar los acuerdos entre Allende y la Democracia Cristiana, asesinato del edecán naval capitán Arturo Araya. Y más cosas, que el cineasta Patricio Guzmán llamó La insurrección de la burguesía.

En la serie intervienen varios guionistas y es asesor Mario Amorós, autor de una excelente biografía de Allende, en la que impactan esos detalles humanos de Allende: cómo en una reunión de alto nivel en su despacho presidencial, no pudo contener las lágrimas al recordar a su querida madre fallecida. O ese otro momento en que viajando en campaña presidencial en un pueblecito del sur una mujer quiso besarle los pies para agradecer su preocupación por los pobres. Allende se disgustó mucho y le dijo a sus compañeros que no quería que ocurrieran esas cosas porque «Yo no soy un Mesías».

Conmueve oír los nombres de quienes acompañaron a nuestro irrepetible y gran político Salvador Allende ese día aciago en La Moneda: Augusto Olivares, conocido como Perro Olivares, el primero que entendió el trance sin salida que vivían y que se quitó la vida de un balazo en la sien; el ministro José Tohá, hombre honesto, decente, como todos los que conformaron el gobierno Allende, que moriría meses después prisionero de los uniformados, Carlos Jorquera, el Negro, su secretario de prensa, un supervivientes que pasó luego por Isla Dawson y el exilio en Venezuela, la Payita, su secretaria y amiga íntima, cuyo hijo fue capturado al entrar a La Moneda y resultó muerto ese 11 de septiembre. Todos los jóvenes del llamado GAP, guardia personal del presidente, fueron fusilados dos días después y los familiares lucharon años para recuperar sus restos.

Hobsbawn reitera las claves de estos dramáticos hechos, que nosotros hemos sabido por vivirlas en nuestras carnes y porque hacía falta entender qué nos pasaba y por qué. Y añade su percepción personal, a él le impresionó mucho la facilidad con que «hombres y mujeres bien vestidos» desarrollaban un paladar para la sangre y la ferocidad de la violencia que estaban preparados para desencadenar.

Por ese motivo, cuando yo, exiliada ya mayor, viviendo en un modesto barrio pequeño burgués en Zaragoza, veo pintadas de Vox contra los inmigrantes y la esvástica nazi en mi calle, lo siento como una alerta seria y preocupante. Estando en juego tantas cosas, la paz social, la mejora de las condiciones sociales, la defensa de la cultura, de la juventud, de los mayores, de los inmigrantes, no es cosa menor la intimidación y el intento de abrir las puertas del infierno.