La Cueva de Alí Babá

Como no podía ser de otra manera, el Gobierno de Aragón y el de Cataluña se han enzarzado, una vez más, por el proceso y calendario de la devolución de los bienes artísticos. Digo que no podría ocurrir de modo distinto porque en el seno del mal llamado Museo Nacional de Cataluña (Cueva de Alí Babá le cuadraría mejor) anidan, encarnados en patronos y cargos, fanáticos cuya misión consiste en arrebatar a Aragón (también a Valencia y a Mallorca) la historia de la Corona de Aragón. ¿Cómo? Falseándola y reduciéndola, en su nueva y espuria versión, a un imaginario pasado de Cataluña como reino (nunca lo fue); como imperio (jamás lo tuvo); o como casa real dinástica (de la que siempre careció) para justificar así su «derecho histórico» a una moderna independencia.

En esa línea de burda intriga y conspiración, los inocentes niños catalanes estudian que Jaime I fue un rey catalán; como también, al parecer, fueron monarcas catalanes Martín el Humano o Juan II; que todos ellos representaban a una Corona «catalano-aragonesa» y que fueron los soldados catalanes, los mercaderes catalanes, los religiosos catalanes los que conquistaron la Europa mediterránea y el norte de África.

Semejante e infantiles planteamientos, brotados de la mente enfermiza de Jordi Pujol y derivados en un patético pero peligroso cúmulo de mentiras históricas, se venían «decorando», no menos sibilinamente, con las salas de ese MNAC donde CiU y Esquerra autorizaron atesorar ilegalmente decenas de obras de las diócesis aragonesas, y donde hoy permanecen retenidas las pinturas del monasterio de Sijena, patrimonio del panteón real oscense del que Puigdemont se pretende apropiar. La fenicia dirección del MNAC, con el silencio cómplice del ministerio de Cultura, intenta eludir la condena judicial dilatando tiempos y calumniando a los científicos del Gobierno de Aragón. Ignorando que las técnicas de desimprimación han avanzado decisivamente desde que, hace más de un siglo, las pinturas negras de Goya fueron trasladadas al Museo del Prado desde la Quinta del Sordo, afirman que los frescos de Sijena no pueden ser transportados a Huesca sin ser destruidos.

Nadie bien informado les creerá, pero, mientras tanto, seguirán cobrando la entrada a su MNAC y haciendo caja a costa de tesoros ajenos. ¿Es posible mayor mezquindad?

