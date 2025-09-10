Imagina el futuro

Septiembre siempre trae consigo un aire de reinicio. Lo noto cada año cuando acompaño a mis hijos al colegio: mochilas nuevas, caras soñolientas y esa mezcla de nervios y alegría que tienen los comienzos. Mientras los veo entrar en clase, me pregunto en qué mundo crecerán, qué herramientas necesitarán dentro de veinte años y qué decisiones de hoy marcarán su mañana. Quizá por eso este mes invita a levantar la vista y pensar en el futuro con más calma.

La inteligencia artificial es uno de esos avances que parecen sacados de una novela. Hace poco, un estudiante me enseñaba orgulloso un trabajo escrito con ayuda de un programa de IA. «Mire, profe, lo hace mejor que yo», me decía riéndose. Y tenía razón: el texto estaba bien estructurado, impecable en la forma. Pero faltaba algo: su voz, sus ideas, sus dudas. Esa anécdota me recordó que la tecnología puede ser brillante, pero nunca debe eclipsar lo más humano. Los algoritmos ayudan en medicina, en la educación, en la industria; sin embargo, la ética y la responsabilidad siguen estando de nuestro lado.

Otro ámbito fascinante es el de la biomedicina. Hace unas semanas, un amigo me contaba cómo los avances en genética podrían ofrecer soluciones a enfermedades que en su familia han pasado de generación en generación. La ilusión en sus ojos era evidente: por primera vez, veía posible que sus hijos crecieran sin ese peso. Y, al mismo tiempo, surgía la duda: ¿serán estos tratamientos accesibles para todos o quedarán reservados a quienes puedan pagarlos? La ciencia abre puertas, pero somos nosotros quienes decidimos quién puede cruzarlas.

También me impresionan las imágenes que llegan del telescopio James Webb. Ver galaxias lejanas desde el sofá de casa produce una mezcla de pequeñez y asombro. Mis hijos me preguntan si de verdad algún día podrán vivir en Marte. Y, aunque me fascina imaginarlo con ellos, pienso que quizá el mayor reto no sea conquistar otros planetas, sino cuidar este en el que jugamos, trabajamos y compartimos vida.

La educación, sin embargo, es la parcela más cercana y la que más me toca. Cada septiembre, como docente, siento esa chispa de comenzar de nuevo. Y ahora contamos con herramientas increíbles: desde programas que adaptan ejercicios al ritmo de cada alumno hasta descubrimientos en neurociencia que explican cómo aprende mejor el cerebro. Todo esto puede transformar las aulas, reducir desigualdades y dar alas a talentos ocultos. Pero no olvidemos que ningún algoritmo sustituirá la mirada de un buen maestro, ni la paciencia de un padre que se sienta a hacer deberes después de trabajar.

La paradoja es clara: nunca tuvimos tanto poder para transformar la vida, y nunca fuimos tan conscientes de los riesgos que asumimos. La historia nos lo recuerda: la electricidad iluminó las ciudades y también trajo nuevas formas de destrucción; la energía nuclear abrió puertas al progreso, pero también al miedo. Hoy, la IA, la genética y la exploración espacial nos colocan frente a dilemas similares. El futuro no se resuelve con una ecuación, se elige con cada decisión cotidiana. Podemos imaginar ciudades sostenibles con transporte limpio, una medicina accesible para todos, o aulas que valoren tanto la creatividad como la memoria. Podemos soñar, en definitiva, con un futuro donde la innovación esté al servicio de la dignidad humana.

Septiembre nos recuerda que el futuro no está escrito. Se construye en gestos pequeños, en nuestra forma de entender la vida y el uso que damos a los recursos disponibles. Imaginemos, entonces, un futuro en el que la ciencia y la tecnología no sean solo herramientas de poder, sino también de cohesión, justicia y esperanza. Y no olvidemos que, para lograrlo, no basta con mirar al mañana: hay que estar presentes en el hoy, disfrutar de la construcción del futuro a través del presente, andar sin prisa y cuidarnos.

Suscríbete para seguir leyendo