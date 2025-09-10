Los perros de Gaza

Un funcionario de la ONU, tras visitar Gaza, añade detalles a la infamia; por si faltaba alguno.

–¿Por qué hay tantos perros, y cómo están tan gordos?.

–Comen cadáveres.

Ya está. Oyes eso, lees eso, y recuerdas a los soldados riéndose y bailando sobre cadáveres, arrojándolos de lo alto de un edificio bombardeado, disfrutando de los crímenes, celebrándolos, de juerga entre los cadáveres. Tratas de imaginar la peste, el olor de los muertos, niños, a miles, algunos de hambre, bebés recién nacidos, sus madres... Las imágenes, llegado cierto punto, enmascaran algunos picos de la realidad. En las imágenes no hay temperatura, ni olor, sobre todo olor. Los relieves de la realidad se aplanan. Dan noticia cierta, eso sí, pero el horror, el verdadero horror, sólo se entiende sobre el lugar del crimen, o si se activa la imaginación con los demás sentidos. Lo que se oye en Gaza, ¿gemidos, llantos de niños?, ¿gritos de dolor?, ¿de rabia? Lo que se huele en Gaza: a cadáver, quemado, desenterrado y devorado por los perros. Dónde apoyar una mano para saltar una ruina, buscar camino entre la sangre y la ceniza. Imágenes de nuevo: un grupo de personas bajo un techo a medio reventar, refugiados bajo un edificio machacado. Niños, ancianos, mujeres, todos desnutridos. Ni se paran a pensar en el riesgo de derrumbe. ¿Como se contempla la vida cuando han masacrado a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a familias enteras? ¿Qué te impulsa, aún, a seguir?

Entre tanto, el gobierno criminal de un país minúsculo sigue burlándose del mundo entero, poniendo en evidencia a la humanidad en su conjunto. Siguen torturando, asesinando, mandan a sus ciudadanos, les ponen uniforme para la campaña de exterminio, no hay riesgo, nada se les opone ya. La orgía de sangre es medieval. Y la disfrutan, según testimonio gráficos, muchos la disfrutan. Al parecer les gusta parecer nazis, ahora los nazis somos nosotros, y lo celebran.

Y todo bajo la mirada complacida de un medio tarado al que votaron para presidente US, y que patrocina a los criminales y su orgía de sangre mientras calcula beneficios sobre el solar del cementerio.

En Europa, entre tanto, una Comisión de mediocres, inútiles y sin dignidad alguna, se arrodilla y nos arrodilla a todos ante los genocidas. Una vez más, la imbecilidad humana se alía con el crimen superando la infamia conocida, mientras un coro europeo de esqueletos, con uniforme de telarañas y sangre seca, desafina el himno de Beethoven con el poema de Schiller, convertido en charanga con sones mellados de hojalata.

Vergüenza de Europa, gritamos. Como si quedara.

Suscríbete para seguir leyendo