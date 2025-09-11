Cincuenta años no son nada

Hace cincuenta años, un día como hoy, 11 de septiembre, se produjo en Zaragoza la llamada «redada del Centro Pignatelli». Sobre las 21 horas, el edificio fue rodeado por la policía armada de entonces, mientras entraban en el mismo numerosos miembros de la brigada política social. A pesar de la valiente oposición del director, José María Alemany, por ser un centro religioso y no presentar ninguna orden de registro o aval del juez correspondiente para ello, los policías registraron todo el edificio.

La recién promulgada ley de lucha contra el terrorismo dictada por el régimen el 26 de agosto suspendía numerosos artículos del fuero de los españoles y facultaba para imponer la pena de muerte a terroristas y asimilados, y permitía mediante la aplicación del art.14 «acceder al registro de domicilios y centros de reunión con la sola autorización del comisario o jefe de unidad correspondiente». Con esta ley, Franco anuló los escasísimos derechos que teníamos los españoles frente a la represión.

Tamaño despliegue no se correspondía con la realidad. En este caso había cuatro reuniones en cuatro salas diferentes, solicitadas a la dirección por personas físicas y previo pago de 100 pesetas; por un lado, estaban asociaciones de barrios redactando sus bases estatutarias; por otro, un grupo de profesores de la enseñanza pública, hablando de pedagogía; en la tercera sala once profesores de la enseñanza privada para preparar su próximo convenio; y, por último, otro grupo de dieciséis trabajadores del metal elaborando las bases de la plataforma del convenio de su sector y preparando las elecciones sindicales (enlaces sindicales). Ningún grupo llegaba a las 20 personas y todos habíamos cumplido el requisito de registrar la reunión preceptivamente, de manera que la apremiante necesidad de asaltar el centro en busca de terroristas no se sostenía, y aún con la distancia del tiempo aquella noche de terror solo demuestra que había y hay gente que se divierte castigando, persiguiendo y aterrorizando a los ciudadanos porque llevan al fascismo en sus entrañas.

Tras más de hora y media de estar retenidos en las salas, los trabajadores del metal y los profesores de la enseñanza privada terminamos en la Jefatura de Policía. Nos aplicaron el art.13 de la ley antiterrorista, por la cual «los presos detenidos, en base a esta ley, podrán estar hasta 10 días retenidos e incomunicados en comisaría». Y aunque en tan larga estancia los enseñantes, salvo alguna excepción, fueron respetados, la mayoría de los detenidos del otro grupo fueron apaleados y torturados, hasta el punto de que cinco de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Provincial. La impotencia que sentí al ver cómo volvían de los interrogatorios y el trato recibido ante semejantes atrocidades por algunos carceleros es difícil de olvidar.

Tras esta larga estancia nos trasladaron a los juzgados de la plaza del Pilar, como si fuésemos peligrosísimos terroristas, llevados entre filas de policías con metralletas y casco, para que el juez nos mandase a la mayoría a la cárcel de Torrero, donde estuvimos retenidos unas semanas sin más comunicación que la del abogado, de la que salimos con un auto de procesamiento por asociación ilegal y una fianza preceptiva. Por si esto fuera poco, el Centro Pignatelli fue sancionado por el gobernador civil con una multa de 100.000 pesetas por hacer para sus feligreses una hoja explicativa de lo ocurrido ese día.

Si traigo a colación estos hechos es porque considero que la memoria de una sociedad no solo la establecen las leyes, sino la vida vivida y hasta lo más cotidiano como las películas, las canciones y lugares visitados. Ese día todos estábamos rotos, pero enteros en nuestras convicciones, y ahora que somos más sabios y estamos más gastados, más viejos y sinceros, vuelvo con mi peor y mejor historia, la que conozco de memoria y, como todos los que hace cincuenta años nos tocó vivirla, no queremos caiga en el olvido, porque, como dijo el poeta, «el olvido no es victoria / sobre el mal ni sobre nada... / no olvida el que finge olvido / sino el que puede olvidar».

Pero en la memoria también habitan los fantasmas, las caras, los gritos, las burlas, los golpes de aquellos torturadores que aún hoy veo paseando su jubilación parapetados tras su bigote cuartelero y las oscuras gafas Rayban símbolo del miedo y la represión de aquellos tiempos. Quienes entonces nos metían en la cárcel por querer ser libres, entroncan con quienes ahora desean la vuelta al autoritarismo. A todos ellos, pese a lo equivocados que sabemos que están, solo podemos decirles aquella frase atribuida al filósofo Voltaire: «No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo».

